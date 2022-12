Francisca Lachapel sorprende al decorar su árbol de Navidad con diamantes y cristales

La presentadora dominicana Francisca Lachapel, de 35 años, ya declaró oficialmente inaugurada la temporada navideña con la colocación de un hermoso árbol.

Al igual que otras celebridades, la mamá del pequeño Gennaro recurrió a una experta en la materia para decorar su casa, en específico, su árbol.

Aunque ella aún no ha compartido el resultado final, quien sí lo hizo fueron las mujeres a las que le dio la encomienda de ponerle los adornos a su árbol para darle un toque único y muy original.

“Miren esta belleza de árbol que acabamos de terminar para una familia muy especial. Es un árbol que combina con los muebles que tiene cerca, con el estilo de ellos, es lujoso, tiene como estos diamanticos, mucho cristalito, mucho dorado; pero al mismo tiempo es muy cute. Miren estos angelitos con sus cristalitos… Demasiado bello”, narró la diseñadora Ana Isabel en un video que publicó en Instagram Stories.

Cabe recodar que el año pasado fue la propia Francisca la que decoró su árbol, pues se trataba de la primera Navidad de su pequeño hijo, pero en esta quiso cederle toda la responsabilidad a alguien más.

“Decidí hacerlo yo misma. Hay mucha gente que hace este tipo de trabajos, yo los respeto, hacen un trabajo hermoso y no descarto la posibilidad de que, tal vez, en algún año yo le diga a alguien que venga y me arme el árbol, pero esta Navidad era muy especial porque era de Gennaro y aunque él está chiquito, yo quería que me viera a mí, que viera a su mamá y a su papá poniendo el árbol de Navidad y así fue. Fue un sueño hecho realidad. Yo creo que el chiste de montar el árbol de Navidad es hacerlo en familia y eso fue lo que hicimos en esta casa”, reveló la caribeña el año pasado.

Su árbol, que fue colocado en la zona de la sala, fue decorado con luces blancas y doradas, con esferas plateadas y doradas, así como con un ángel en la zona de la punta. En el pie del árbol puso una alfombra de color oro y tres cajas de regalo que se iluminan al conectarlas a la electricidad.

