Carolina Sarassa presume, en tiernas fotos con sus hijos, cómo quedó su casa por Navidad

La periodista colombiana Carolina Sarassa, a quien vemos en Noticiero Univision, recurrió a su cuenta de Instagram para compartir detalles de la decoración de su casa por Navidad, la cual luce simplemente hermosa y lista para recibir la llegada de Santa Claus y la visita de sus seres queridos.

En una fotografía, que fue el primer material que compartió, la esposa de Andrés Chacón nos permitió contemplar a detalle la decoración del exterior de su hogar en Miami, Florida.

Su puerta, que es de tono chocolate, fue adornada, en sus inmediaciones, con varios elementos alusivos a la época, como un muñeco de nieve, un reno y un arbolito de Navidad.

Al interior nos sorprendió con un hermoso árbol del tradicional color verde, pero con detalles en blanco, con los que simuló la caída de nieve.

Su árbol estuvo dominado por los adornos en rosa y en plateado, entre los que destacan las tradicionales esferas, así como unas cajas de regalo, unos pompones y unos hermosos automóviles miniatura en tono rosa.

“En mi 🏠 Ya estamos listos para darle la bienvenida a Diciembre. ⏭ Miren cómo nos quedó el arbolito”, escribió la periodista en la galería que compartió y que la muestra muy sonriente en compañía de sus dos hijos, Chloé Sofía y Noah Mattia. View this post on Instagram A post shared by Carolina Sarassa (@carolinasarassa)

Sigue leyendo:

Kylie Jenner ya puso su árbol de Navidad y la critican duramente por gastar miles de dólares en él

Maribel Guardia presume en video la linda decoración de su casa por Navidad

FOTO: Casa Blanca presenta su decoración navideña, que incluye 77 árboles y más de 80,000 luces

Kourtney Kardashian sorprende con la sencilla y minimalista decoración de su casa por Navidad