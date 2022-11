Kylie Jenner ya puso su árbol de Navidad y la critican duramente por gastar miles de <strong>dólares en él</strong>

Fieles a la tradición, las integrantes de la familia Kardashian-Jenner ya dieron de qué hablar por la decoración de sus mansiones por Navidad, las cuales lucen simplemente espectaculares. Aunque hubo algunas que se decantaron por decoraciones más discretas, hubo otras, como Kylie Jenner, que no se guardaron nada y echaron la casa por la ventana.

Por medio de un video, compartido en sus redes sociales, la hermana de Kendall Jenner dio muestras del imponente árbol que instaló en su casa, el cual llama la atención por sus grandes dimensiones.

Su árbol es tan, pero tan alto, que, incluso, fue comparado por sus seguidores con el que año con año es instalado en el Rockefeller Center, en la ciudad de Nueva York.

Así como hubo quienes la elogiaron, también hubo voces que se pronunciaron en su contra, al señalar que había mucha gente en el mundo pasando hambre y, mientras tanto, ella despilfarraba miles de dólares en un árbol que, aseguran, se ve muy lindo en un parque público, pero no en una casa.

“Hermoso para una plaza pública, no una casa”, “¿Por qué no pueden hacer cosas de gente normal? ¡Vamos hombre!”; “Impactante alarde de riqueza cuando tantos niños hambrientos y pobres mirarán esta publicación. Humildad”; son solo algunos de los comentarios que le han dejado.

En su material pudimos notar que se necesitó de una enorme escalera para decorar la parte más alta de su hermoso árbol.

“Es la temporada”, escribió Kylie en la descripción de su video, el cual estuvo acompañado de la canción ‘It’s Beginning to Look a Lot Like Christmas’ de Michale Bublé.

La decoración corrió a cargo de unas luces cálidas, así como de adornos tradicionales como los Santa Claus, las esferas, los muñecos de nieve y las villas navideñas, pero también hubo otros poco comunes, como unas vans.

Aunque contrató a unos expertos en la materia para que se hicieran cargo de decorar su árbol, ese no fue un impedimento para que los integrantes más pequeños de la familia pusieran algunos de los muñequitos que lucen hermosos en su árbol y así de tiernos se vieron.

