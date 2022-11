Adamari López presume en video la espectacular decoración exterior de su casa por Navidad

La presentadora boricua Adamari López, de 51 años, recurrió a su cuenta de Facebook para compartir una bonita reflexión sobre la Navidad con sus seguidores y de paso presumió la hermosa decoración que engalana su hermoso jardín.

Por medio de un video, con duración de casi cuatro minutos, la mamá de la pequeña Alaïa nos permitió ver que el exterior de su casa de Florida fue decorado con unas muy lindas Pascuas o flores de Nochebuena

“Aquí estoy terminando de poner mis Pascuas porque ustedes saben que esta época de la Navidad es una época muy especial para todos y esta es la flor tradicional que uno pone en sus casas en estas épocas. Vienen en rojas, en amarillitas verdosas, pero a mí me encantan muchísimo, me parece que es una manera linda de uno decorar la casa en Navidad. Estas Pascuas son la mejor manera de decorar la casa y traer un poco ese toque navideño”, contó la ex de Toni Costa.

A continuación mostró la decoración de su lindo jardín, la cual está conformada por luces cálidas y por diversas figuras hinchables, como un árbol de Navidad, un muñeco de nieve y un Santa Claus de grandes dimensiones.

“Este año estoy decorando, también, con luces afuera de la casa. He puesto un Santa Claus, he puesto un arbolito de Navidad afuera. Estoy poniendo las luces en las palmas y yo creo que todo eso alegra mucho. A Alaïa le gusta mucho celebrar esta época de la Navidad y qué mejor manera que hacerlo decorando afuera y dentro de la casa”, narró la también actriz, quien, al igual, ya puso su Nacimiento, pero adelantó que lo mostrará en un futuro video.

Para terminar su material, la titular de ‘Hoy Día’ dejó una bonita reflexión, en la que destacó la importancia de decorar nuestro corazón de amor, de bondad y de solidaridad durante todo el año.

“Este es un buen momento para reflexionar y enseñarle a nuestros hijos que la casa no solo se decora por fuera y no solo es para que se vea bonita, sino un momento en el que reflexionamos de todas las cosas que hemos estado haciendo, que nos han sucedido y cómo queremos visualizar y encaminar nuestra vida y ese es el ejemplo que le tenemos que dar a nuestros hijos para ser mejores seres humanos para poder ayudar al prójimo y es, como les dije, una época de reflexión, de enseñanza, de amor propio y de construir cosas bonitas en familia”, concluyó.

