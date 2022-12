VIDEO: El esposo de Francisca se conmovió hasta las lágrimas ante su cambiazo de imagen

En medio de la ola de apoyo que recibió tras dejar atrás el complejo por su cabello, la conductora Francisca recurrió a sus redes sociales para compartir cuál fue la reacción de su esposo e hijo ante su nuevo “yo”. ¡Aquí te contamos los detalles!

Fue a través de un emotivo video que la presentadora de ‘Despierta América’ documentó la reacción de su esposo y su hijo Gennaro al verla por primera vez con su nueva imagen, dejando al público con la boca abierta gracias a las tiernas palabras de su pareja.

Y es que en el breve clip se aprecia a Francisca llegando a su casa a bordo de su automóvil mientras su esposo la espera. Cuando baja el vidrio de la ventana, Francesco no puede contener su emoción y felicita su hazaña: “I love it (me encanta)”, se escucha decir al italiano con el rostro totalmente rojo y los ojos llenos de lágrimas.

Conmovida por su reacción, la famosa le cuestiona si el cambio de imagen fue de su agrado, a lo que el padre de su hijo asiente con la cabeza al mismo tiempo que le dice: “Felicidades… Estoy feliz por ti”.

Sin embargo, esta no fue la única reacción que provocó la emoción del público, pues Francisca mostró el momento en el que su hijo Gennaro la vio por primera vez con su nuevo corte de cabello. Y, al igual que su padre, el pequeñín se mostró emocionado rápidamente ante la nueva imagen de su madre.

“Así reaccionaron los hombres de mi vida cuando me vieron por primera vez con mi cabello natural! Francesco y Gennaro mi centro, mi paz”, fue el mensaje con el que Francisca decidió acompañar el video que se viralizó de forma inmediata en Instagram.

