Lista de ganadores de Premio Lo Nuestro 2022: Paulina Rubio, Christian Nodal, Camilo y más triunfaron

La noche más grande para la música latina se vivió con Premio Lo Nuestro 2022. El evento de Univision se vivió al máximo con grandes estrellas, presentaciones memorables y premios merecedores.

El show empezó con la superestrella Maluma dando inicio a un homenaje a Vicente Fernández, leyenda de la música latina e ídolo cultural, por Ángela Aguilar, Camilo, Christian Nodal, David Bisbal y Grupo Firme. El inicio de dos actos continuó con una rítmica presentación por el dúo dinámico Wisin y Yandel con el estreno en televisión de su nuevo éxito “No se olvida”.

La inolvidable velada incluyó un número histórico por la popular estrella del rock Sting, quien estrenó desde el rooftop de la Arena su nueva canción “Por su amor”. En otra actuación sobresaliente, la superestrella italiana Laura Pausini ofreció desde Roma una impresionante interpretación de “Caja”. El estreno mundial de “WOW BB” de la superestrella de la música urbana Natti Natasha con los artistas del mismo género Chimbala y El Alfa hizo que todos se pusieran a bailar.

Bad Bunny, superestrella internacional, fue el gran ganador de la noche con seis Premios Lo Nuestro, entre ellos el codiciado “Álbum del Año”. Lo siguieron Calibre 50, Camilo, CNCO, Grupo Firme, Karol G y J Balvin, con tres cada uno.

En la categoría de galardones especiales, “Premio Lo Nuestro” otorgó el prestigioso “Premio a la Trayectoria”, “Ídolo Global” y “Premio Lo Nuestro a la Excelencia Urbana” a las megaestrellas Paulina Rubio, Maluma y Farruko, respectivamente. La chica dorada Paulina Rubio presentó en el escenario un popurrí de sus éxitos “Ni una sola palabra”, “Lo haré por ti”, “Te quise tanto”, “Causa y efecto”, “Don’t Say Goodbye”, “Mío”, “Ah Ah Ah” y “Y yo sigo aquí”. La superestrella Maluma se presentó con sus amigos BLSSD y Kapla y Miky. En un número que contó con la participación especial de Daniel Habif, Farruko, el aclamado cantante compositor y productor, presentó con las superestrellas latinas Pedro Capó y Oneill un popurrí con los éxitos “Ki”, “Pepas”, “El incomprendido” y “Gracias”.

Entre quienes deslumbraron al público estuvo la legendaria cantante de música tropical Olga Tañón, quien ofreció tres fabulosos números: el estreno en televisión de “Ojalá”, “Jala Jala” con la sensación de la música urbana Jon Z y una nueva versión de su clásica “Cómo olvidar” con la estrella urbana Jay Wheeler. La estrella de la música regional mexicana Christian Nodal deleitó a sus fans con el debut mundial de “Ya no somos ni seremos”. La sensación de Brasil Anitta estrenó en televisión una remezcla de “Envolver” con el artista urbano Justin Quiles, como también su sencillo “No Chão Novinha”. El conocido grupo Gente de Zona cerró la noche con su éxito “Qué locura”, junto al joven artista Ovi.

LISTA DE GANADORES

BAD BUNNY – 6

• Artista Premio Lo Nuestro Del Año | Premio Lo Nuestro Artist of the Year

• Álbum Del Año | Album of the Year

• La Mezcla Perfecta Del Año | The Perfect Mix Of The Year

• Artista Masculino Del Año – Urbano | Urban – Male Artist Of The Year

• Colaboración Del Año – Urbano | Urban – Collaboration Of The Year

• Álbum Del Año – Urbano | Urban – Album Of The Year

CALIBRE 50 – 3

• Canción Del Año – Regional Mexicano | Regional Mexican – Song Of The Year

• Canción Norteña Del Año – Regional Mexicano | Regional Mexican – Norteño

Song Of The Year

• Canción Mariachi/Ranchera Del Año – Regional Mexicano | Regional Mexican –

Mariachi/Ranchera Song Of The Year

CAMILO – 3

• Artista Solista Del Año – Pop | Pop – Solo Artist Of The Year

• Canción Del Año – Pop/Balada – Pop/Ballad – Song of The Year

• Canción Del Año – Tropical | Tropical – Song Of The Year

CNCO – 3

• Canción Del Año – Pop | Pop – Song Of The Year

• Grupo o Dúo Del Año – Pop | Pop – Group or Duo Of The Year

• Álbum Del Año – Pop | Pop – Album Of The Year

GRUPO FIRME – 3

• Grupo o Dúo Del Año – Regional Mexicano | Regional Mexican – Group or Duo

Of The Year

• Canción Banda Del Año – Regional Mexicano | Regional Mexican – Banda Song

Of The Year

• Álbum Del Año – Regional Mexicano | Regional Mexican – Album Of The Year

J BALVIN – 3

• Colaboración “Crossover” Del Año | “Crossover” Collaboration Of The Year

• Canción Del Año – Pop-Urbano | Pop-Urban – Song Of The Year

• Colaboración Del Año – Urbano | Urban – Collaboration Of The Year

KAROL G – 3

• Canción Del Año | Song of the Year

• Artista Femenino Del Año – Urbano | Urban – Female Artist Of The Year

• Canción Del Año – Urbano | Urban – Song Of The Year

CHRISTIAN NODAL – 2

• Artista Del Año – Regional Mexicano | Regional Mexican – Artist Of The Year

• Colaboración Del Año – Regional Mexicano | Regional Mexican – Collaboration

Of The Year

EL ALFA – 2

• Artista Revelación Masculino | New Artist Male

• Canción Del Año – Tropical | Tropical – Song Of The Year

ÁNGELA AGUILAR – 1

• Artista Revelación Femenino | New Artist Female

AVENTURA – 1

• La Mezcla Perfecta Del Año | The Perfect Mix Of The Year

CARIN LEÓN – 1

• Canción Banda Del Año – Regional Mexicano | Regional Mexican – Banda Song

Of The Year

CARLOS RIVERA – 1

• Canción Mariachi/Ranchera Del Año – Regional Mexicano | Regional Mexican –

Mariachi/Ranchera Song Of The Year

CHAYÍN RUBIO – 1

• Canción Sierreña Del Año – Regional Mexicano | Regional Mexican – Sierreña

Song Of The Year

DADDY YANKEE – 1

• Colaboración Del Año – Tropical | Tropical – Collaboration Of The Year

DJ ADONI – 1

• DJ Del Año | DJ Of The Year

EVALUNA MONTANER – 1

• Canción Del Año – Pop/Balada | Pop/Ballad – Song of The Year

FARRUKO – 1

• Canción Del Año – Pop-Urbano/Dance | Pop-Urban/Dance – Song Of The Year

GERA MX – 1

• Colaboración Del Año – Regional Mexicano | Regional Mexican – Collaboration

Of The Year

GUAYNAA – 1

• Canción Cumbia Del Año – Regional Mexicano | Regional Mexican – Cumbia

Song Of The Year

KHEA – 1

• Remix Del Año | Remix Of The Year

LENNY SANTOS – 1

• Remix Del Año | Remix Of The Year

LOS ÁNGELES AZULES – 1

• Canción Cumbia Del Año – Regional Mexicano | Regional Mexican – Cumbia

Song Of The Year

MALUMA – 1

• Canción Mariachi/Ranchera Del Año – Regional Mexicano | Regional Mexican –

Mariachi/Ranchera Song Of The Year

MARC ANTHONY – 1

• Colaboración Del Año – Tropical | Tropical – Collaboration Of The Year

MARÍA BECERRA – 1

• Canción Del Año – Pop-Urbano | Pop-Urban – Song Of The Year

MAU Y RICKY – 1

• Canción Del Año – Pop/Balada | Pop/Ballad – Song of The Year

MYKE TOWERS – 1

• Colaboración Del Año – Pop | Pop – Collaboration Of The Year

NATTI NATASHA – 1

• Remix Del Año | Remix Of The Year

NIO GARCÍA – 1

• Colaboración Del Año – Urbano | Urban – Collaboration Of The Year

PRINCE ROYCE – 1

• Remix Del Año | Remix Of The Year

RICARDO MONTANER – 1

• Canción Del Año – Pop/Balada – Pop/Ballad – Song Of The Year

ROMEO SANTOS – 1

• Artista Del Año – Tropical | Tropical – Artist Of The Year

SEBASTIÁN YATRA – 1

• Colaboración Del Año – Pop | Pop – Collaboration Of The Year

SKRILLEX – 1

• Colaboración “Crossover” Del Año | “Crossover” Collaboration Of The Year

