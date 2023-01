Chiquis Rivera se luce en ajustado body mientras baila en el escenario

Chiquis Rivera regresa con todo este año; así lo dejó ver en un video que compartió en sus historias de Instagram y que la muestra en el escenario, luciendo su figura en un ajustado body rojo mientras baila y mantiene el equilibrio. En el clip aparece el texto: “¿Por qué te diviertes tanto en un show de Chiquis si sólo la ves cantar?

Ese post reforzó otro con el que la cantante informó a sus fans que está a punto de comenzar la segunda parte de su gira Abeja reina. Ella escribió junto a la imagen el mensaje “muy pronto”, por lo que no se sabe si el fin de semana dará su primer concierto de este año o las fechas de sus próximas presentaciones.

Hace algunos días Chiquis obtuvo más de 126,000 likes en esa red social tras publicar un divertido video en el que aparece usando ceñidos leggings negros mientras hace la limpieza en su casa a ritmo de merengue. Sus fans notaron que luce muy bien con su nueva figura, con comentarios como: “Hasta ahí, no rebajes más. Así te ves expectacular ❤️” View this post on Instagram A post shared by Chiquis (@chiquis)

