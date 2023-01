Chiquis Rivera luce su retaguardia en leggings azules, mostrando el resultado de sus entrenamientos

Chiquis Rivera se dejó ver muy segura en un video que publicó en sus historias de Instagram, el cual grabó en el gimnasio después de hacer sus entrenamientos. Ella lució su retaguardia mientras posaba en ceñidos leggings azules, y acompañó todo con un mensaje de empoderamiento dirigido a sus fans: “La celulitis es en algunas mujeres m****a. No la dejes que te haga sentir menos de lo que eres. Eres bella”. Refiriéndose a las metas que se propuso en cuanto a su físico, agregó: “Todavía no estoy donde quiero, pero estoy agradecida de que no estoy donde estaba. Aprecia esa fase media”.

La cantante también compartió en otro clip varios momentos recientes que le han dado satisfacciones, y declaró que tiene confianza en Dios: “El sol sale para todos, así que tranquila. Paso por paso, día tras día, todo con calma…”

Con todos sus posts Chiquis se muestra de muy buen ánimo en este primer mes del año, y ya está preparando fechas para sus próximos conciertos. Ella lució espectacular sin maquillaje y recomendó a sus seguidores: “¿Quieres tener un exitoso 2023? Primero que nada, deja de poner demasiada presión en tí misma; no compares tu progreso en el de alguien más. Enfócate en lo que puedes hacer mejor”. View this post on Instagram A post shared by Chiquis (@chiquis)

