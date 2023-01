Chiquis Rivera presume sus exuberantes caderas en ajustados leggings grises

Chiquis Rivera se muestra muy animada en este nuevo año, y ha sorprendido a sus fans al compartir en sus historias de Instagram un video grabado por ella misma en el que presume su figura usando ajustados leggings grises. Ella escribió en su post un mensaje optimista: “La vida es demasiado preciosa como para preocuparse todo el tiempo. Así que en vez de eso YO ELIJO ser feliz y positiva”.

Hace algunos días la cantante obtuvo más de 100,000 likes en esa red social gracias a unas fotografías y un video en los que aparece posando con un total look blanco de botas, abrigo, top y shorts cacheteros. Ella tituló las imágenes como “Abeja Reina parte 2! #2023“

Chiquis también hizo un recuento de sus mejores recuerdos en 2022, entre los que no podía faltar una fotografía con su perro Pancho. Como complemento, escribió el texto: “Agradecida con la vida. Lista y emocionada de conocer lo nuevo que viene en este 2023. Gracias, Dios! 🤍 -Estoy lista”. View this post on Instagram A post shared by Chiquis (@chiquis)

