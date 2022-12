Chiquis Rivera luce su retaguardia al posar de espaldas, usando un enterizo blanco de encaje

Chiquis Rivera no duda en presumir sus curvas, y ahora compartió con sus fans en Instagram una foto tomada durante las grabaciones del videoclip de su canción “Jingle bells (Vamos all the way)”, posando de espaldas y luciendo su retaguardia en un ajustado enterizo blanco de encaje.

Con ese tema como fondo musical la cantante mostró en un clip la decoración navideña en su casa, pero además se dejó ver poniendo en orden su ropa, mientras bailaba usando una pijama roja y un sombrero de Santa Claus: “Ya hice esta partecita…lo demás son cosas que tengo que organizar…quiero verte a ti, juntito a mí, estoy muy festiva”.

El 11 de noviembre Chiquis lanzó su propia línea de ropa, y en un video que publicó en Instagram aparece modelando un track suit de color amarillo (su look lo complementó con un gorro). Como fondo musical eligió el tema “Started from the bottom” de Drake, y se mostró tan contenta que hasta improvisó una coreografía. View this post on Instagram A post shared by Chiquis (@chiquis)

