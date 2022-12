Chiquis Rivera mostró los muslotes en Instagram desde Filipinas

La cantante y empresaria Chiquis Rivera hizo suspirar a sus seguidores con una nueva publicación que hizo desde Filipinas, país al que viajó para dar un paso importante, en cuanto a su vida personal se refiere: conocer a la familia de su novio. Pero eso no fue excusa para que no dejara de mostrar sus piernas y escote.

A través de sus historias de Instagram, Chiquis Rivera, se filmó al estilo selfie revelando que se encontraba de fiesta en las Filipinas dejando ver sus muslotes con un vestido negro bastante y corto que usó para disfrutar de estas pequeñas vacaciones después de haber trabajado en exceso en el 2022 y si no, que hable su segundo Latin Grammy que ganó este año.

Chiquis Rivera se habría tomado un descanso de sus labores para viajar hasta el sur de Asia, a disfrutar y conocer, no sólo el barrio chino o la iglesia barroca de San Agustín, sino también a la familia de su prometido, el fotógrafo, director audiovisual y empresario Emilio Sánchez.

Tras su ruptura con el también cantante de regional mexicano Lorenzo Méndez, el amor volvió a tocar la puerta de la Abeja Reina y todo parece estar marchando color de rosas con el experto detrás del lente. Mismo que ha tenido la oportunidad de realizar sesiones de fotos a grandes artistas como: Karol G, OTgenasis, CocoBlakee y Becky G, quien también es mejor amiga de la pareja.

La intérprete e hija de Jenni Rivera, reveló en una entrevista que en Emilio ve al padre de sus hijos: “Él es una muy linda persona, muy maduro, y sé que sería un padre excelente. Él también pasó por una relación medio difícil, así que usamos esas cosas para que esta relación sea diferente”, contó en un encuentro con People en Español. View this post on Instagram A post shared by Emilio Sanchez (@emiliosanchez)

Asimismo, Chiquis de 37 años aseguró: “Por primera vez en mi vida te puedo decir que estoy con alguien que siento que sí me acepta 100% por la persona que soy, que realmente no me quiere cambiar”, lo que avivaría más los rumores de que para el venidero 2023 la familia Rivera celebre una boda.

Chiquis Rivera reacciona sus tíos Juan y Rosie Rivera

A propósito de la conmemoración de los 10 años de la partida física de Jenni Rivera, no sólo su hija lanzó un tema musical en su memoria “Paloma Blanca“, sino sus tíos Juan Rivera y Rosie Rivera también lo hicieron y se llama “Déjame el Instructivo“.

Muchos comentarios circularon en las redes tras el estreno de la canción de los hermanos de La Diva de La Banda, pero la respuesta que más ha dado de qué hablar ha sido la de Chiquis Rivera, quien antes de generar una polémica, prefirió desviar el tema de una manera bastante peculiar.

“Yo estoy enfocadísima en este día, en esta noche, yo nada más quiero hablar de eso ahorita, de diciembre, de Navidad y bueno, cada quién puede hacer lo que quiera”,dijo tras ser cuestionada en una rueda de preguntas.

Mientras, nosotros les dejamos el tema que le dedicó la Abeja Reina a su mamá Jenni por el 10mo. aniversario de su muerte.

