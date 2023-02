Luis R. Conriquez hará brillar el Crypto.com en Los Ángeles previo al Premio Lo Nuestro 2023

El cantante Luis R. Conriquez, sigue cosechando los primeros lugares de la mano de su disquera KARTEL Music. No sólo tiene una nominación en al Premio Lo Nuestro en la categoría Mejor Artista Revelación Regional Mexicano, sino que además estará dando un concierto por primera vez nada y nada menos que en el Crypto.com Arena de la ciudad de Los Ángeles.

Recinto en el cual se presentan los mejores representantes de la música a nivel mundial. Luis R Conriquez enfrenta así uno gran reto por delante donde seguramente hará brillar todo su talento: convertir el Crypto.com Arena en un palenque. No es un secreto que el cantante fue uno de los más sonados en el 2022. La fecha de la presentación de “El Rey de Los Corridos Bélicos” en Los Ángeles será el 17 de febrero y los boletos los pueden adquirir aquí.

“Este Show será algo impactante y espectacular. Cantando más de 2 horas todos sus éxitos estilo palenque como nunca antes visto en un venue de ese nivel”, Tony Rocks, publicista de Luis R. Conriquez.

View this post on Instagram A post shared by 🎵🎶𝙆𝙖𝙧𝙩𝙚𝙡 𝙈𝙪𝙨𝙞𝙘🎶🎵 (@kartelmusicoficial)

Luis R. Conriquez viene de presentarse el pasado 27 de enero en el T-Mobile Arena en El Día Nacional de Las Bandas desde Las Vegas, NV. donde dejó a todo el mundo hablando por su calidad interpretativa. En el Premio Lo Nuestro lo veremos el 23 de febrero en el Miami Dade Arena luego de su presentación en LA.

“El Rey de Los Corridos Bélicos” está nominado en una de las siete categorías que se crearon nuevas este año para la premiación más importante de la música latina que organiza Univision: Artista Revelación Regional Mexicano. Misma en la que compite con: Aldo Trujillo, Carin León, Dannylux, Gera Mx, Ivan Cornejo, Junior H, Los Del Limit, Uziel Payan, Yahritza y Su Esencia. Para votar por tus artistas preferidos puedes ingresar aquí. View this post on Instagram A post shared by Premio Lo Nuestro (@premiolonuestro)

