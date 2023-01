Ivonne Galaz y Tania Domínguez son los nuevos rostros del regional mexicano urbano

Natanael Cano ha dado paso a varios artistas nuevos del regional mexicano que se han ido hacia la vertiente de lo urbano, generando así un sonido único. Parte de la nueva generación de la música mexicana ha dicho presente en los EE.UU con increíbles números de reproducciones en las plataformas digitales con Spotify, iTunes y Youtube. Ivonne Galaz y Tania Domínguez son parte de los nuevos rostros del regional mexicano urbano.

Así tal cual lo denomina este dúo, que ha logrado consolidarse como uno de los fenómenos culturales más importantes en los últimos años en los Estados Unidos. Ivonne y Tania son sólo comparables con movimientos tan fuertes como el Hip Hop en el mercado anglo; y la música urbana en la industria latina. View this post on Instagram A post shared by Tania Dominguez (@domingueztaniaaa) Tania Dominguez.

Cuentan nuevas historias y le dan un color único al regional mexicano. Justo ahí radica la relevancia musical de Ivonne Galaz y Tania Domínguez. Unas cantautoras que se imponen en el mercado de la música latina y que están justo presentando su más reciente tema: “No Puedo Olvidarte”, que va acompañado de su respectivo videoclip.

La canción habla del amor y de la posterior ausencia del mismo, así como de la esperanza del reencuentro en medio del dolor. Ivonne Galaz y Tania Domínguez pertenecen a uno de los sellos disqueros más importantes de Los Ángeles, Rancho Humilde, liderado por Jimmy Humilde. Sin duda alguna, estas dos jovencitas se están ganando un puesto respetable en un ambiente liderado mayoritariamente por caballeros. View this post on Instagram A post shared by Rancho Humilde (@ranchohumilde)

