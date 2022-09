El mexicano Jimmy Humilde conquista Amazon Music con su show “Desde Abajo”

Exclusiva

El fundador del sello independiente Rancho Humilde, Jimmy Humilde, viene realizando un trabajo notable como empresario de la industria de la música. Justo en este momento de su galopante trayectoria y con el respaldo de Amazon Music ha logrado conquistar la plataforma con su show “Desde Abajo”. A pesar de haber nacido en Los Ángeles, sus orígenes mexicanos lo hacen sentirse uno más.

Unos episodios donde Jimmy Humilde logra representar la cultura chicana y lo que sucede al respecto de la movida trabajadora y emprendedora en Los Ángeles. “Desde abajo” se encuentra disponible en la plataforma de Amazon Music y Amazon Music Twitch Channel. Uno de los hombres más conocidos por los hispanos en la ciudad busca enseñar cómo la gente ha crecido en sus negocios. Presenta entrevistas a emprendedores que empezaron desde abajo dejando en alto a la comunidad hispana. Junto a sus invitados enseña a la gente cómo lograr sus metas y comenzar negocios productivos y rentables.

Jimmy Humilde nos contó de primera mano cómo fue su experiencia desde cero en una ciudad como Los Ángeles, conocida por muchos como “La ciudad de los sueños rotos”, pero en la que él y muchos mexicanos e hispanos más ven la esperanza del progreso. No es secreto para nadie que la también llamada “La La Land” es una ciudad costosa. Esto sumado a que en los últimos años la pandemia acrecentó una crisis que ya traía consigo los altos costos de los servicios públicos, lo que hace según palabras del propio Jimmy Humilde que: “Todo se haga más difícil para los inmigrantes”. View this post on Instagram A post shared by Rancho Humilde (@ranchohumilde)

Es por ello que este show de Amazon Music busca a través de casos de éxito inspirar y entretener, y por qué no, alegrar las vidas de los que lo ven y disfrutan en la plataforma de de reproducción digital. Misma que ha sido conquistada en el mercado hispano por el mexicano Jimmy Humilde. View this post on Instagram A post shared by Rancho Humilde (@ranchohumilde)

Respecto a sus orígenes aztecas, Jimmy Humilde expresó: “Los mexicanos serán mexicanos independientemente de que hayan nacido o no en el país. Todos los mexicanos tenemos la misma raíz y las mismas costumbres”. Por supuesto esto es un elemento motivador para todos sus paisanos y para la comunidad latina: el poder emprender. View this post on Instagram A post shared by Jimmy Humilde (@jimmyhumilde.rh)

“Desde Abajo” fue estrenado como parte de la iniciativa de GEN MEX de Amazon Music. Un hub de contenido que celebra a la música mexicana y que tiene como objetivo romper barreras y desafiar nociones preconcebidas. No hay duda que Jimmy Humilde está mostrando al mundo la evolución de la cultura mexicana y sobre todo del género regional mexicano, donde es archi conocido: “Los mexicanos somos excesivamente trabajadores y eso nos hace indispensables muy únicos”.

Sigue leyendo:

Amazon Music presenta el concierto de Maluma: Medallo En El Mapa

Amazon Music celebra el Mes del Orgullo con nueva música, playlists y más

El mercado de la música en streaming creció un 32% en 2019 con Spotify como líder

Conoce como ver a Billie Eilish, H.E.R. y Kid Cudi en el Prime Day Show de Amazon Music

Grupo Firme lanza su propia versión del éxito de Harry Styles y da adelanto de ‘De trago en trago’