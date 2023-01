Grupo Frontera hizo vibrar el Farallon Event Center en Los Ángeles

El Grupo Frontera llegó para quedarse y complacer con lo mejor del regional mexicano al público de la ciudad. La banda se presentó por primera vez y con gran éxito en El Farallon Event Center de Los Ángeles y los acompañaron Los Garzaz, Tapy Quintero, Alan y Roberto y La Esencia de Tijuana. La Opinión estuvo ahí para ofrecerles todos los detalles de su tan esperado encuentro con medios y público.

La jornada inició con un una concurrida conferencia de prensa donde todos los artistas participantes del evento tuvieron oportunidad de presentar sus más recientes producciones. La influencer y modelo Cristina World fue la encargada de presentar a los músicos, donde Grupo Frontera era el gran protagonista.

Cristina World pudo además dar un mensaje de concientización al respecto de los problemas de salud mental que enfrentan los jóvenes hoy en día, tema del cual se ha hecho eco últimamente la reconocida líder de opinión.

Luego y ya sin más preámbulos, se dio paso a un gran espectáculo musical que arrancó con la presentación de Los Garzas. Al ritmo de cumbia y quebradita pusieron a bailar hasta al más tieso de los presentes. Además presentaron su tema Sake It Baby que cantaron junto a El Chocolate calentando los ánimos de inmediato. View this post on Instagram A post shared by Brayan Altamirano (@bamedia__)

Grupo Frontera y Los Garzas hicieron vibrar juntos aún más el escenario. Uno de los momentos cumbres de esta presentación fue cuando subió a la tarima Fuerza Regida. Mismos que asistieron al encuentro junto con el dueño de la disquera Rancho Humilde, Jimmy Humilde. Muy popular en la industria del regional mexicano y todo un ícono vivo de la ciudad de Los Ángeles.

Jesús Ortiz Paz cantó con Grupo Frontera por primera vez “Bebe Dame”, generando la ovación más grande de la noche y haciendo de este un show Inolvidable para todos los que presentes.

También se dieron cita en este evento otras personalidades del entretenimiento de nuestra ciudad tales como: Jesús Nalgas, Candy Lover, Darren Anthony, Chocolate Uno, Irvs & Bren, Betolllll, Rob The Original, Pero Anochee, Dayysi89 y su charro. View this post on Instagram A post shared by Themed Makeup Organizers (@forhervanity)

Desde Ohio, La hermana 504, Jay Duarte, Lupita Marin, Pablezyy, Danny El Bailador, Estef Sanchez, el talento de de uno de los influencers más populares AGUSHTO PAPA, quienes disfrutaron a lo grande de la fiesta que se armó Grupo Forntera y sus grandes amigos. View this post on Instagram A post shared by Agushto Papa Podcast 🏆 (@agushtopapapodcast)

