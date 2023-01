Carin León llega al número 1 en radios de EE.UU en la lista de Regional Mexicano de Billboard

El rostro revelación del regional mexicano es sin duda Carin León. A pesar que el cantante tiene rato en la industria, después del Latin Grammy 2022, su éxito ha repuntado de manera casi impresionante y si no que lo diga su número 1 en las radios de EE.UU en la lista de la música mexicana de los charts de Billboard.

Nativo de Sonora, Carin León no sólo conquista las ondas hertzianas con este primer lugar en las radios de EE.UU sino que también se alza en 7 categorías en el próximo Premio Lo Nuestro que realizará la cadena televisiva Univision en Miami el mes entrante.

Canción del Año por el sencillo “Como lo hice yo ” Ft Matisse, Artista Masculino del año Regional Mexicano, Revelación Regional Mexicano, Canción del Año Regional Mexicano por “Ojos Cerrados” Ft Band MS, Colaboración del año Regional Mexicano y Canción Mariachi/Ranchera del Año “Con un botecito a pecho” Ft Adriel Favela y La Mezcla Perfecta con “Llorar y Llorar” Ft Mau y Ricky, son las categorías donde Carin puede triunfar. View this post on Instagram A post shared by ᴄᴀʀɪɴ ʟᴇóɴ (@carinleonoficial)

Además le dará la pelea en muchas de ellas a Chiquis Rivera, quien se encuentra nominada en 5 categorías. Pero como hablamos de Carin León, debemos mencionar que su último tema “Que Vuelvas” con el Grupo Frontera es el que lo hizo llegar al número 1 de la lista Regional Mexican Music Airplay de Billboard y al número 3 de Hot Latin Songs.

Esto ocurre a pocos días de haber iniciado su Tour que lo llevará por las ciudades más importantes de los Estados Unidos. Además ya tiene 11 fechas totalmente sold out, por lo que muy probablemente se habrán más. View this post on Instagram A post shared by ᴄᴀʀɪɴ ʟᴇóɴ (@carinleonoficial)

Sus reproducciones en las demás plataformas de reproducción musical como Spotify, Youtube y iTunes ya acumulan también sus cuantos millones. Así que por ahora les dejamos el tema “No Es Por Acá” para que lo disfruten.

