Inaugurarán estatua de Vicente Fernández en Los Ángeles

El Charro de Huentitán, Don Vicente Fernández, será inmortalizado en una estatua que inaugurarán el próximo 10 de Febrero en Plaza La Alameda de la ciudad de Los Ángeles. La comunidad latina desde ya se encuentra muy emocionada. “Es tener un pedacito del hombre que puso por todo el alto la música mexicana”, dijo un fan en las redes sociales de LA County.

Don Chente, como muchos conocen a Vicente Fernández, tendrá un merecido tributo en Los Ángeles a través de esta escultura que están próxima a inaugurar. Se trataría de una réplica de la misma que hay en el Rancho Los Tres Potrillo en México. La propia viuda de “El Rey”, Doña Cuquita, será la encargada develar la misma. View this post on Instagram A post shared by Ajua Jalisco (@ajuajalisco)

La familia Fernández aprobó previamente la estatua, la cual se encuentra transportándose ya hacia LA. Los encargados de este muy merecido homenaje a Vicente Fernández, Plaza ALameda y Primestor en conjunto con AJUA (Asociación de Jalisciense Unidos en Acción), anunciaron que a las 10 de la manana del 10 de febrero se le dará la bienvenida a la pieza. View this post on Instagram A post shared by Plaza La Alameda (@plazalaalameda)

La dirección excata es: 2140 Florence Ave, Walnut Park, CA 90255. Ahí los recibirá el comité organizador y por supuesto, quien fuera en vida esposa de El Charro de Huentitán María del Refugio Abarca Villaseñor viuda de Fernández, conocida como Doña Cuquita. View this post on Instagram A post shared by Latinos Magazine (@latinosmagazine)

Recordemos que el cantante de rancheras falleció el 12 de diciembre del 2021 después de varias complicaciones de salud. Durante semanas, su legado estuvo sonando en el mundo y los homenajes y despedidas no cesaron. Recordemos que la mayoría de la comunidad hispana de Los Ángeles es mexicana. Así que son muchos los fans que se darán cita y que desde ya se sienten bendecidos por tener ahora a su gran ídolo, Vicente Fernández, un poquito más cerca. View this post on Instagram A post shared by Plaza La Alameda (@plazalaalameda)

Sobre la estatua de Vicente Fernández

La estatua oficial de “El Rey” fue hecha en México. La diseñaron en San Pedro Tlaquepaque,

Jalisco y fundieron en Toluca. Fue elaborada a mano por el artista plástico Sergio Garval y es

una réplica exacta de la figura que se encuentra en el Rancho Los tres Potrillos en Tlajomulco

de Zuñiga, Jalisco, México. La pieza pesa 4 toneladas y mide 3 metros de altura. View this post on Instagram A post shared by Plaza La Alameda (@plazalaalameda)

Al evento de inauguración también asistirán otros miembros de la familia Fernández Abarca, junto a Holly Mitchell, supervisora del Distrito 2 del condado de Los Ángeles; Ricardo Lara, el comisionado de California y Alex Padilla, senador del estado de California. También habrán actividades con caballos bailadores, ballet folklórico, se presentará el Mariachi Cielito Lindo y varias sorpresas más. View this post on Instagram A post shared by Mariachi Cielito Lindo (@elmariachicielitolindo)

