Doña Cuquita confiesa que le reza a Vicente Fernández todos los días y está en paz tras su partida

A un año de la muerte de Vicente Fernández, su viuda, Doña Cuquita, confiesa que quiere seguir adelante pese al dolor que siente por la irreparable pérdida y recuerda al cantante todos los días a las 5 de la tarde, hora en la que visita su tumba para rezar.

Los tres hijos del “Charro de Huentitán” y María del Refugio Abarca se reunieron en el Rancho los 3 Potrillos para estar presente en la misa que se realizó en memoria del icono de la música mexicana, quien perdió la vida el 12 de diciembre de 2021 a consecuencia de una falla multi orgánica tras permanecer varios meses en terapia intensiva.

Pero fue durante una conferencia de prensa realizada tras la ceremonia religiosa, en donde la viuda del intérprete de “Aquí entre nos” volvió a sorprender con su fortaleza, e incluso aseguró que tiene toda la intensión de seguir adelante.

“Hay que echarle ganas, no me voy a decaer porque él no va revivir. Entonces, para qué me busco problemas, yo no me voy a buscar problemas, de ningún modo”, expresó.

Rodeada por el cariño de sus hijos Vicente, Gerardo y Alejandro Fernández, María del Refugio Abarca habló de cómo cambió su vida en el último año, confesando que todos los días reza a la misma hora, pues para ella tiene un gran significado y no piensa dejar de hacerlo.

“Es rezarle (a Vicente Fernández) un rosario diario aquí a las 5 de la tarde. Todo el año y toda la vida se lo voy a rezar. Me acuerdo que más o menos a las 5 de la tarde lo sepulté, entonces me parece que sí tiene un significado que a las 5 de la tarde yo venga a rezarle aquí a él”, explicó.

Pero no solo eso, pues también ha adoptado otras costumbres como escuchar música o incluso tomarse una cerveza, pues esta es una manera de recordar a quien fue su pareja durante más de 50 años.

Ni ausente lo siento, todo el día le pongo música, desde la mañana hasta la noche hay música. Tomarme una cerveza con él era lo único que hacía, sólo una porque me emborrachaba. Yo no tomo tequila, no tomo nada de alcohol, entonces una cerveza chiquita me la tomaba con él y (Él decía): ‘tomate otra’, (y ella le respondía) ‘no porque me emborracho'”, recordó sonriente ante la cámara del programa ‘Venga la Alegría’.

Para finalizar, la madre del Potrillo confesó que se siente en paz tras la muerte de Vicente Fernández.

“Siempre he estado en paz, siempre he sido tranquila, nunca fui revoltosa ni metiche”. María del Refugio Abarca

