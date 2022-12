Camila Fernández llora al recordar a Vicente Fernández luego de cantar Las Mañanitas a la Virgen

Como cada 12 de diciembre, varios artistas acudieron a la Basílica de de Guadalupe para cantarle las tradicionales Mañanitas a la Virgen, y este año Camila Fernández fue una de las artistas invitadas, pero uno de los momentos más conmovedores llegó tras su participación cuando rompió en llanto al recordar a su abuelo, Vicente Fernández.

La hija de Alejandro Fernández fue una de las invitadas por TV Azteca para acudir a la celebración religiosa que cada año tiene lugar en la Basílica de Guadalupe en la Ciudad de México, en esta ocasión, la cantante de 25 años no solo conmovió a los televidentes con su interpretación del tema “Amor eterno”, sino que durante una entrevista no pudo contener el llanto al dedicar su presentación a su abuelo.

Y es que, este 12 de diciembre también se cumple el primer aniversario luctuoso de Vicente Fernández, por lo que su nieta Camila reveló durante una entrevista con el programa ‘Venga la Alegría’ que todavía no ha logrado superar este acontecimiento tan doloroso para ella y toda su familia.

“Todavía no me cae el 20, pero sí, lo recuerdo feliz siempre, lo recordamos con todo el amor, él era un sol, increíble personalidad y qué mejor que estarle cantándole a él y a la Virgen al mismo tiempo”, mencionó al borde de las lágrimas.

Y aunque por un momento sintió que se desmayaría, recordó los primeros consejos que le compartió “El Charro de Huentitán”, quien señala era un experto para la televisión.

“Mi primera presentación en la tele fui con él, que me dio… perdón, me estoy mareando… pero me dio la bendición y ahí me dio muchos consejos justo de la tele, él era un experto para la tele, y sí lo recuerdo con mucho amor y lo extrañamos mucho”, comentó.

Asimismo, a través de su cuenta oficial de Instagram compartió una fotografía en la que aparece junto al fallecido intérprete, en donde confesó que le sigue haciendo mucha falta: “Sigo sin creer que no estás, que bonita fiesta han de tener la Virgen y tú me haces mucha falta, te amo tata”. View this post on Instagram A post shared by Camila Fernández (@camifdzoficial)

