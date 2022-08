VIDEO: Nieta de Vicente Fernández revela que su bebé ha tenido contacto con su fallecido abuelo

A ocho meses de la partida de Don Vicente Fernández, la Dinastía de los “Tres Potrillos” sigue sobrellevando la pérdida de su patriarca, quien perdió la vida el pasado mes de diciembre tras una recaída en su salud que lo mantuvo en el hospital por varios meses, cada uno de los integrantes de la familia Fernández han tratado de continuar con su vida cumpliendo con sus compromisos laborales.

En esta ocasión Camila Fernández, hija del ‘Potrillo’, reveló en entrevista con Chisme No Like que Don Chente les ha dado señales de estar presente a pesar de su ausencia física.

De la misma manera, la joven madre contó a las cámaras de la emisión encabezada por Elisa Beristain y Javier Ceriani que recientemente vivió una situación paranormal en la que está involucrada la pequeña y el fallecido cantante de regional mexicano.

“Justo hace como unos días, va a sonar loquísimo, no sé si me vayan a creer, no me importa, pero la niña vio a la pared, se le llenaron los ojos de emoción y saludó, dio un beso a la pared, y le hizo como un caballo tronó la boca”

CAMILA FERNÁNDEZ