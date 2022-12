A un año de la muerte de Vicente Fernández, “El Potrillo” revela cómo enfrentó la partida de su padre

A un año de la muerte del ícono de la música mexicana, Vicente Fernández, su hijo Alejandro abrió su corazón para revelar cómo ha logrado superar la partida de su padre, en donde confiesa que no es fácil y sigue pasando por momentos complicados.

“El Charro de Huentitán” perdió la vida el 12 de diciembre de 2021 a consecuencia de una falla multiorgánica en la que el sistema hematológico, cardiovascular, renal y pulmonar entraron en un colapso luego de permanecer cuatro meses en el área de terapia intensiva de un hospital de su natal Guadalajara, Jalisco, debido a una caída que sufrió en el rancho Los 3 Potrillos.

Desde entonces, la polémica ha rodeado a su familia y son pocas las ocasiones en que sus hijos, esposa y nietos han hablado al respecto. Sin embargo, a un año de su partida, “El Potrillo” concedió una entrevista para Teleshow, donde compartió los momentos complicados que pasó tras la dolorosa muerte de su padre.

“Yo creo que te acostumbras. No lo vas a sobrepasar, yo creo que es algo con lo que te acostumbras a vivir. En un principio, pues lo que pasa es que extrañas a la persona, extrañas físicamente a esa persona.Te das cuenta de que no lo vas a volver a ver, que no va a estar en tu vida nunca más. Y, de repente, pues es fuerte tener que aceptar que ya no va a estar una persona tan importante en tu vida”, explicó el cantante.

Y aunque todo este tiepo ha sido como una especie de “montaña rusa de sentimientos”, ha llegado a pensar que finalmente lo superó, pero, confiesa, “llegan unos recuerdos que te dan unos bajones”.

Alejandro Fernández explica que no fue fácil, pero revivir las cosas bonitas que pasaron en familia y con sus fanáticos es lo que le ayuda a sobreponerse.

“Es difícil, pero con el paso del tiempo te das cuenta que, pues llegas a superar la muerte y te quedan solamente las cosas bonitas, los recuerdos increíbles, su trayectoria, los momentos personales. Lo que vivimos de padre e hijo que es lo más difícil. Porque, bien o mal, sé que se fue un gran artista y un gran cantante para México y muchos lugares que lo idolatraban como en Colombia, Venezuela, Centroamérica. Muchos lugares…Chile. México no se diga. En Estados Unidos. En España”, señaló.

Pasar estos primeros 12 meses sin la presencia de su padre resulta doloroso, pero está consciente de que siempre va a vivir en su mente y principalmente en el corazón.

“Pero ahí va a estar siempre. Siempre va a tener su lugar en el corazón de todos. El recuerdo va a continuar, al igual que su música y su legado“, reveló.

Además, Alejandro Fernández lamenta que su padre no haya vivido acontecimientos importantes para su familia, en los que sin duda alguna les hizo mucha falta.

“También, hubo muchos momentos, muchas cosas que pasaron que él no pudo ver. Por ejemplo, el nacimiento de Mía, la boda de Alex, la boda de Camila. Hubo muchas cosas que ya, desgraciadamente, cuando las estábamos organizando pensábamos tenerlo. Y, cuando no estuvo, hizo mucha falta“, destaca.

Este 12 de diciembre, Doña Refugio Abarca, Vicente Fernández Jr., Gerardo y Alejandro Fernández se reunieron en el lugar donde descansan los restos del cantante para rendirle homenaje, imagens que fueron compartidas a través de las redes sociales.

