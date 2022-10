Doña Cuquita responde a quienes la critican por permitir las infidelidades de Vicente Fernández

María del Refugio Abarca, viuda de Vicente Fernández, abrió las puertas del Rancho Los 3 Potrillos para mostrar el altar de Día de Muertos que fue colocado en memoria del cantante, y ahí habló acerca de las críticas que ha recibido por soportar las infidelidades.

En entrevista con diversos medios de comunicación, Doña Cuquita se sinceró como pocas veces acerca de las críticas que en su momento recibió por aceptar que el cantante tuviera amoríos con otras mujeres, situación que, confiesa, siempre la tuvo sin cuidado.

“A don Vicente le gustaba todo, desde muchachas hasta paletas. Y como siempre lo dije, de las puertas del rancho para acá era mi marido, aunque me critican, me criticaron, no me interesa porque yo no iba a cuidar a un señorón, andarlo cuidando y andar tras de él”, expresó.

En la entrevista que fue retomada por el programa ‘Sale el Sol’, la madre de Alejandro Fernández se mostró segura del amor que siempre le tuvo el intérprete de “Estos celos” y “Acá entre nos”.

“Él era muy él, él sabía dónde estaba yo, qué lugar tenía yo, tan lo supo que nunca se fue, si ha querido se va, ¿quién los detiene?, ¿quién detiene a los hombres? Nadie, ¿verdad?, no los detiene nadie”, añadió.

Con un semblante de tranquilidad y agradecida por el cariño que sigue recibiendo del público, María del Refugio Abarca reiteró que Vicente Férnández “siempre hizo lo que él quiso y muy bien hecho, lo detuvo el amor y hasta la fecha aquí está”, y no cambiará su manera de pensar pese a las críticas que pueda seguir recibiendo.

Tras la muerte del gran “Charro de Huentitán” ocurrida el 12 de diciembre de 2021 surgieron rumores de un supuesto distanciamiento entre los miembros de su familia, situación que doña Cuquita negó.

“No sé por qué dicen que estamos peleados, Alejandro trabajó anoche en Vallarta, Vicente anda en Los Ángeles y Gerardo como es el charro anda en un congreso, así que ni modo. No estamos peleados no sé por qué la gente saca tanto chisme nosotros nunca nos hemos peleado“, comentó.

Asimismo fue cuestionada en torno a las bioseries realizadas tras la muerte del cantante, las cuales asegura no ha visto, pues no le llaman la atención.

“Desde que llevé a Vicente al hospital no he vuelto a prender televisión. La serie de Vicente no me llama la atención ninguna“, explicó.

Finalmente envió un mensaje a los fanáticos de Vicente Fernández a quienes aseguró las puertas del rancho siempre estarán abiertas como él lo dispuso.

“Darle las gracias, que no lo olviden. Que recuerden que Vicente está aquí y cada que quieran venir a verlo está aquí para su público”.

La ofrenda fue montada en siete días y para su elaboración estuvieron involucrados al menos 50 artesanos. Tal como dicta la tradición, en el altar colocaron varias cosas que disfrutaba en vida el cantante, además de uno de sus trajes de charro y una silla de montar.

También te puede interesar:

–Quién fue Amparo Muñoz, la Miss Universo que habría tenido un romance con Vicente Fernández

–‘El rey, Vicente Fernández’: quién interpretará a los personajes de la bioserie de Netflix

–Video: Así luce la mansión área de Vicente Fernández que su familia está malvendiendo