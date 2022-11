Vicente Fernández Jr. se pelea durante programa en vivo con Gustavo Adolfo Infante

Tremenda pelea se armó en pleno programa en vivo mientras Gustavo Adolfo Infante entrevistaba a Vicente Fernández Jr. en torno a la información que se dio a conocer días antes en la que se asegura habría cedido algunas propiedades a su madre y hermano.

Todo sucedió durante la transmisión en vivo del programa de espectáculos ‘De Primera Mano’ donde se pusieron en contacto vía telefónica con el primogénito de Vicente Fernández, por lo que al ser cuestionado sobre los documentos expuestos anteriormente en los que se comprueba la donación que hizo, el novio de Mariana Gonzálea Padilla respondió molesto que no tenía por qué aclarar este tipo de información ya que es un tema familiar.

“No tengo que dar ninguna explicación a ningún medio de comunicación porque no se está haciendo nada en contra de la ley”, expresó.

Asimismo, reiteró que su familia está más unida que nunca, refiriéndose nuevamente a la serie no autorizada de Vicente Fernández como una caricatura.

“Muchos medios se han creído la caricatura que sacó la otra televisora, pero estamos para defendernos los tres hermanos y mi madre. Estamos más unidos que nunca”, comentó.

Enseguida, Gustavo Adolfo Infante tomó la palabra para dejarle claro que no está de acuerdo en que ponga en duda su credibilidad, pues asegura que lo ha desmentido en por lo menos dos ocasiones: “Una de ellas elegantemente te cerré la boca“, mencionó el comunicador.

En medio de la discusión, Vicente hijo recordó la entrevista que le hicieron a su padre en la que reveló que no permitiría recibir un hígado trasplantado porque podría haber pertenecido a un gay.

“Una entrevista que hizo mi padre de 80 años, donde ya estaba retirado y se podía sacar de contexto cualquier respuesta de él y se utilizó a favor de diferentes intereses cuando le quedó muy claro a toda la familia LGBT a quienes les pidió disculpas. Lo que hemos recibido de la familia gay no lo puede negar nadie”, argumentó a favor de su padre.

El presentador aclaró que siempre defendió al fallecido cantante y acepta que no quiera hablar de asuntos personales, pero una vez más le pidió que no lo señale por no tener credibilidad, además de hacer énfasis en que él no tiene el peso que tenía su papá.

“Yo te voy aclarar algo, si alguien defendió a tu papá en lo del hígado gay, fui yo. Por otro lado, si tú cediste o te quitaron los terrenos tampoco es culpa mía, yo único que reclamo es que con una ligereza dijiste: ‘la falta de credibilidad de ese fulano’, yo creo que no tengo falta de credibilidad en mi punto de vista”, puntualizó.

Luego de insinuar que solo se aprovechaba de su presencia para tener de qué hablar en su programa, Vicente Fernández Jr. abandonó la entrevista.

