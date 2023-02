Chiquis Rivera se forra en leggings y muestra su rutina de glúteos y piernas en Instagram

La hija de Jenni Rivera, Chiquis Rivera, sigue dando de qué hablar como es costumbre ya. Muy quitada de la pena y casi que a petición del público, la Abeja Reina mostró un poco de la intensa rutina de ejercicios que realiza ahora a diario. Esta vez enseñó en Instagram cómo entrena glúteos y piernas.

Para nadie es un secreto que la colita de la cantante de regional mexicano es uno de los atributos que más le halagan. Amén del peso que ha perdido, muchos son los que se preguntan qué ha hecho Chiquis Rivera para verse tan esbelta y sobre todo muy tonificada. Vistiendo unos leggings negros que forraban todas sus curvas, la hija de Jenni Rivera mostró los diferentes ejercicios que hace para fortalecer sus glúteos y piernas.

De espalda a una máquina y con bastante peso, Chiquis andaba literal sudando la gota gorda. Estos ejercicios parecen haber surtido efecto en la intérprete de “Porque Soy Abeja Reina” y “Las Destrampadas”. Justo el pasado domingo dejó a todo el mundo en un tacón al llegar a la alfombra roja de los Premios Grammy 2022 con un vestido blanco de escote y abertura de espalda. Por supuesto, las redes no pararon de comentar lo hermosa que se veía. View this post on Instagram A post shared by Chiquis (@chiquis)

Justo hoy el ex de Chiquis Rivera, Lorenzo Méndez, dio una entrevista en Telemundo en el que le preguntaron por la nominación de su ex al Grammy y el haber ganado un Latin Grammy el pasado noviembre del 2022: “Me encanta, me encanta. Estuve nominado 4 veces y gané 2 Latin Grammys cuando estuve en La Original Banda El Limón y me tocó trabajar… escribirle algunas canciones a Chiquis en su disco pasado que ganó el Latin Grammy. Me encanta la música…”.

Lorenzo anda en la promoción de su nuevo disco y también disfrutando mucho de su nueva nueva. De la misma habló y aunque no hizo mención en si pensaba o no casarse de nuevo sí comentó que está muy tranquilo y estable.

No cabe duda que tanto el ex cantante de La Banda El Limón, como Chiquis Rivera, han hecho su camino por separado. Recordemos que la Abeja Reina tiene más de un año y medio de relación con el director audiovisual y fotógrafo, Emilio Sánchez.

