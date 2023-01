Chiquis Rivera ahuyentó su enfermedad: “¡Fuera Satanás”, según dijo en Instagram

La hija de Jenni Rivera, Chiquis Rivera, causó alarma entre sus fans al dejar saber a través de sus historias de Instagram que estuvo enferma, al punto de estar dos días sin poder siquiera levantarse de la cama, ni hablar. La cuenta de Instagram de la cadena Univision reseñó las palabras de la Abeja Reina del regional mexicano.

“Gracias a Dios ya me siento mejor. Estuve en la cama dos días. Estuve mal me dolía el cuerpo la garganta pero dije: – ¡No. Fuera de aquí satanás!- y me tomé los antibióticos y ya me siento mejor”, fueron las palabras de Chiquis mientras hacía uno de sus acostumbrados stories de Insatgram.

En otro de sus reels Chiquis Rivera criticó a las personas que: “Siempre andan chin****”. Haciendo alusión a las personas que tratan de robarle la paz interna: “Hay personas en tu vida., pueden ser personas cercanas que te ven de lejos… pero cuando tú vas bien y ellas están incómodos o infelices en sus vidas quieren tumbarte también… pues quieren que tú sientas lo que ellos están sintiendo pero no te dejes”. View this post on Instagram A post shared by La Lengua 🤪😜😛😋😝CHIZMES (@lalenguateve)

Justo el fin de semana, Chiquis Rivera se dejó ver con un vestido ajustado negro presumiendo su cada vez más delagda figura. Ahí como siempre meneó el esqueleto celebrando la vida rodeada de amigos. además presumió la espectacular decoración del matrimonio, la cual era basada en rosas blancas hasta debajo del piso. View this post on Instagram A post shared by Famous Stories (@famoustories1)

En cuanto a sus proyectos, Chiquis Rivera arrancó el año con buen pie. 5 Nominaciones al Premio Lo Nuestro. Mismos que se celebrarán el 23 de febrero en Miami. Además lanzó su tema “Porque Soy Abeja Reina” y las reproducciones en las plataformas digitales no han cesado. Amén que muchos señalan que se trataría de una indirecta a su ex al mejor estilo Shakira. View this post on Instagram A post shared by Chiquis (@chiquis)

Sin embargo y hasta el momento de cierre de esta nota, Chiquis no ha ni negado, ni afirmado tal aseveración. Lo que sí mantuvo en una entrevista, es que cuando ella interpreta tema no siempre van dirigidos a alguien en específico sino a situaciones que pasamos en general muchas personas y hasta varias veces en la vida.

Sigue leyendo:

Usando body con estampado de panal, Chiquis Rivera presenta su nueva y sexy imagen

Lorenzo Méndez, ex de Chiquis Rivera, confirma que tiene novia

En minivestido de red Chiquis Rivera baila junto a la piscina

Chiquis Rivera mostró los muslotes en Instagram desde Filipinas

En atrevido escote, Chiquis Rivera repartió juguetes en Anaheim