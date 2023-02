Chiquis Rivera se contonea al ritmo del éxito de los ’90 “Sopa de Caracol” en Instagram

La hija de Jenni Rivera, Chiquis Rivera, vuelve a calentar las redes sociales al usar unos joggers y un bodysuit muy ajustado al ritmo de una canción que se popularizó en los ’90, “Sopa de Caracol”. Por supuesto, la Abeja Reina se contoneó y hasta dio vuelta y todo presumiéndolo en Instagram.

La canción fue cantada por la banda hondureña Banda Blanca y se hizo muy famosa entre los hispanos con el género soca. Chiquis no perdió oportunidad de presumir sus curvas por delante y por detrás haciendo gala de la famosa “Sopa de Caracol”.

Parte que Chiquis Rivera pueda presumir su nuevo y delgado cuerpo es la intensa rutina de ejercicios a los que se está sometiendo la hija de Jenni Rivera. Justo ayer mostró su rutina de glúteos y piernas vistiendo unos leggins muy ajustados. View this post on Instagram A post shared by Chiquis Rivera Online (@chiquisriveraonline)

Esto sin mencionar que, además bella, tiene un año en absoluto éxito. No sólo fue nominada a un Grammy 2023 sino que en noviembre se coronó con el galardón del Latin Grammy 2022. Por supuesto esto la coloca en una de las cantantes de regional mexicano más importantes del momento. View this post on Instagram A post shared by Chiquis (@chiquis)

Justo ayer, Lorenzo Méndez estuvo en el show de Telemundo La Mesa Caliente y ahí le preguntaron por su opinión sobre estos reconocimientos de la Abeja Reina. El ex vocalista de La Original Banda El Limón dijo que le parecía muy bien, que él lo entiende porque ama la música y porque además ganó en el pasado también 2 Latin Grammys con la agrupación.

Al igual que Chiquis Rivera, Lorenzo ya tiene novia. Se llama Jennifer y dice sentirse tranquilo y feliz: “Pasando un muy buen momento”. No habló de matrimonio próximamente y de que conocía a su novia desde la secundaria. Sin embargo, para la hija de Jenni Rivera estos rumores sí que suenan cada vez más fuertes. View this post on Instagram A post shared by Chiquis (@chiquis)

Después de oficializarse su divorcio de Lorenzo Méndez, se dijo que la intérprete de “Entre Besos y Copas” y “Porque Soy Abeja Reina” se había comprometido con el director y fotógrafo Emilio Sánchez. Sin embargo, esto fue negado por la misma artista en varias oportunidades y aseguró que, el día que eso suceda, ella misma lo compartirá como siempre hace a sus fans.

