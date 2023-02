Chiquis Rivera y sus hermanos modelaron la nueva “merch” de Jenni Rivera

Los hijos de Jenni Rivera siguen honrando a La Diva de La Banda. Esta vez Chiquis Rivera, Jacqie, Mike, Jenicka y Johnny vistieron toda la “merch” de su mamá. T shirts y hoodies fueron modelados por los hermanos de la Abeja Reina para la marca Jenni Rivera Fashion. Por supuesto esto fue la excusa perfecta para divertirse.

Chiquis Rivera y Jacqie Rivera por supuesto a la delantera con las ocurrencias, las bromas y la cantada. A ella se le sumó Jenicka López, quien ya es toda una experta del posado. Por supuesto, los varones de Jenni Rivera también estaban ahí y hay que decirlo: lo hicieron excelente y se vieron muy guapos con toda la mercancía que lanzaron los hijos de Jenni Rivera. View this post on Instagram A post shared by Jenni Rivera Fashion™ (@jenniriverafashion) View this post on Instagram A post shared by Chiquis (@chiquis)

“Hoy fue un buen día. Un día productivo y lleno de amor @jenniriverafashion. Yo sé que mi mamá está orgullosa y yo pude oírla decir: -Aquellos son mis increíbles hijos-“, dijo Chiquis Rivera en su cuenta de Instagram al tiempo que mostraba parte de la sesión de fotos que hicieron con ropa de la tienda de Jenni Rivera. View this post on Instagram A post shared by Jenni Rivera Fashion™ (@jenniriverafashion)

Recordemos que Jenni Rivera cumplió 10 años de haber fallecido en un accidente aéreo. Por ser su aniversario, este año han salido a relucir varias detalles de la muerte, justo de los últimos minutos de La Diva de La Banda. Como fotos, su último mensaje y qué fue lo que comió. View this post on Instagram A post shared by Jenni Rivera Fashion™ (@jenniriverafashion)

Jacqie Rivera no ha parado también de trabajar desde que tomó el mando como albacea de las empresas de Jenni Rivera. Johnny ha sido un gran apoyo para ella también. Ya han hecho varios tributos a la fallecida cantante. Uno de ellos en los Billboard a la Música Latina. También se sabe que trabajan porque Jenni obtenga finalmente su estrella en el Paseo de las estrellas de Hollywood. View this post on Instagram A post shared by Jenni Rivera Fashion™ (@jenniriverafashion)

Hoy Chiquis Rivera se encuentra tiene un reto por delante. Traerse a casa alguno de los 5 Premio Lo Nuestro a los que está nominada. Recordemos que hace poco estuvo nominada al Grammy 2023 y en noviembre 2022 se alzó en la categoría Mejor Álbum de Música Banda en los Latin Grammy . No hay duda que los hijos de Jenni está imparables.

Sigue leyendo:

Chiquis Rivera hizo arder el Instagram con vestido revelador y un palo santo

Chiquis Rivera disfrutó de sensual cena con su novio Emilio Sánchez el Día de San Valentín

Juan Rivera rompe en llanto en La Casa de Los Famosos 3 hablando de la distancia con sus sobrinos

Chiquis Rivera posó con sexys atuendos en Instagram que usará en el Día de San Valentín

Lupillo Rivera rompe en llanto en el escenario al recordar a su hermana, Jenni Rivera, mientras cantaba | VIDEO

Chiquis Rivera hace profundas sentadillas y presume en Instagram su ahora vida fitness