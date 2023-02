Chiquis Rivera hizo arder el Instagram con vestido revelador y un palo santo

La hija de Jenni Rivera y cantante de regional mexicano, Chiquis Rivera, puso el Instagram a arder en llamas al contonearse en un vestido violeta con escote profundo que dejaba a la vista parte de sus atributos. Pero ya conocemos a la Abeja Reina. Una vez más mostró cómo ahuyenta las malas energías con un palo santo.

Haciendo que el humo recorriera su silueta al tiempo que bailaba muy seductoramente con un vestido bastante revelador, Chiquis Rivera dijo en Instagram: “Cuando me preguntan: por qué no me pueden olvidar”, escribió la intérprete de “Porque Soy Abeja Reina” en Instagram.

Pero muchos se preguntarán qué es un “Palo Santo“. Es una especie de ramillete de hojas y maderas que se usa con propiedades energéticas para limpiar los ambientes de malas energías. Además es bastante común ver a famosos como: Chiquis Rivera, Becky G y hasta la propia Karol G y Jennifer López usarlo para purificar sus camerinos, escenarios, etc. View this post on Instagram A post shared by Luna Mystika (@lunamystika_)

Hace poco Chiquis Rivera estuvo nominada a un Grammy 2023. Llegó espectacular luciendo su nueva y delgada figura a la alfombra roja en la ciudad de Los Ángeles. Aunque no se llevó el galardón lució impecable. View this post on Instagram A post shared by Chiquis (@chiquis)

Cosa que ocurrió también en el Latin Grammy 2022 desde Las vegas. Ahí la ex de Lorenzo Méndez se alzó con el gramófono en la categoría a Mejor Álbum de Música Banda. Ahora enfrenta un próximo reto. View this post on Instagram A post shared by Chiquis (@chiquis)

O mejor dicho varios, pues la cantante de “El Honor” y “Entre Besos y Copas” está nominada en 5 categorías en el próximo Premio Lo Nuestro 2023. Se llevará a cabo en la ciudad de Miami este 24 de de febrero. View this post on Instagram A post shared by Chiquis (@chiquis)

Mismo día por cierto en que la amiga de la Abeja Reina, Karol G, estrena no sólo su nuevo disco sino su tema con la también colombiana Shakira: “TQG”. Sin duda, este grupete de mujeres latinas que están acaparando la industria musical y los titulares de la prensa también con su duro trabajo. 🔥🔥La furia de @shakira y @karolg llegó causando alboroto al @TimesSquareNYC de #nuevayork “TQG” https://t.co/jqWkqZoklQ 🔥 #bichota #karolg #anuel #yailin #generourbano #reggaeton #musica #mujer #latina #timessquare #colombia #viral #tqg #video— La Opinión (@LaOpinionLA) February 22, 2023

