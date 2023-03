Chiquis Rivera publica emotivo mensaje en el Día de La Mujer a Jenni Rivera en Instagram

No hay mujer más importante en la vida de Chiquis Rivera que su mamá Jenni Rivera. Es por eso que hoy, Día Internacional de La Mujer, le dedicó un emotivo mensaje en Instagram, que le sacó unas buenas lágrimas a los fans y seguidores de la Abeja Reina.

Mensaje de Chiquis Rivera por El Día Internacional de La Mujer/@chiquis

“God-morming Feliz Día de la mujer a ti ! A esa mujer que a pesar de lo que ella ha sufrido,

ella se levanta, pone la frente en alto y sonríe. Me siento orgullosa de ti… y espero

que tú también te sientes orgullosa de ti misma. Hoy, sé tu amiga ¡Ámate! Abrázate… y dite cosas

bonitas. Con todo mi corazón… Janney”, y de inmediato una foto de Jenni Rivera que comunica el mensaje anterior con el sentir de Chiquis Rivera hoy Día Intenracional de La Mujer.

Mensaje de Chiquis Rivera a Jenni Rivera/@chiquis

Por supuesto, esto también fue para sus hermanas Jacqie Rivera, Jenicka López y con sus “Bees” y fans que la apoyan y que forman una parte muy importante en el corazón de la hija de Jenni Rivera. Justo hace unos días posó con sus hermanos en una sesión de fotos para la nueva “merch” en honor a La Diva de La Banda.

Jacqie Rivera también publicó un sentido mensaje a Jenni Rivera: “Lo que sea que escojas ser, sé de la mejor manera que puedas ser”, palabras de la cantante de regional mexicano para su hija Chiquis cuando abrió hace mucho tiempo atrás un salón de belleza. Jacqie posteó un carrusel de fotos de diferentes momentos de su mamá. Mensaje de Jacqie Rivera a Jenni Rivera/@chiquis

Johnny López también publicó la misma foto que Chiquis y agregó otra de quien presumimos es su abuela paterna: “Eternamente agradecido por la vida de esta mujer…su amor es tan puro que no solo me ha dado amor a mí si no a mis hermanos. Desde el momento que ella los conoció y hasta el día de hoy los llama sus nietos”. Eternamente agradecido por la vida de esta mujer…su amor es tan puro que no solo me ha dado amor a mi si no a mis hermanos. Desde el momento que ella los conoció y hasta el día de hoy los llama sus nietos💛🌻



Thank you, God. pic.twitter.com/mHnFBLOtRH— Johnny Cinco (@thegreatcinco) March 8, 2023

No hay duda que en el Día Internacional de La Mujer una de las más recordadas es Jenni Rivera. Ejemplo de mujer luchona y latina. Por eso les dejamos el video de su tema “De Contrabando”.

Sigue leyendo:

Chiquis Rivera se fue de aventura extrema con su novio en el Zion National Park de Utah

Chiquis Rivera se forró en látex para grabar un videoclip con Uziel Payan

La Casa de los Famosos 3: Arturo Carmona dice que Jenni Rivera le coqueteó y Juan Rivera explota contra él

Chiquis Rivera disfrutó de sensual cena con su novio Emilio Sánchez el Día de San Valentín