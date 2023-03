La Casa de los Famosos 3: Arturo Carmona dice que Jenni Rivera le coqueteó y Juan Rivera explota contra él

El actor Arturo Carmona se metió en problemas con Juan Rivera al contar una anécdota sobre un supuesto coqueteo que tuvo con la fallecida cantante Jenni Rivera. El actor dejó a muchos boquiabiertos después de emitir sus comentarios en ‘La Casa de los Famosos 3’, algo que el hermano de la cantante ha calificado como “irrespetuoso” y de “mal gusto”.

Carmona compartió la historia con su compañera Samira Jalil, aseguró que no la había contado antes porque respeta mucho al Juan Rivera. Pero parece que a Arturo se le olvidó que hay cámaras que lo siguen las 24 horas, y su comentario no pasó desapercibido para el cantante.

“Jenni iba a conducir unos premios de la radio y yo también. Entonces cuando yo termino mi participación y salgo, ahí conocí a Jenni; me agarra y me dice: ‘¿Sabes qué es lo único que le envidio a tu exesposa? Su exesposo… Tú eres lo único que le envidio a tu exesposa”, comentó entre risas Carmona.

Para el momento en que el actor hizo el comentario, Rivera ya había salido del reality, pero no tardó en pronunciarse ante las cámaras. El intérprete de ‘La Oveja Negra’ recordó que al entrar al show dejó claro que existen tres cosas intocables para él: su hermana Jenni, su esposa y sus hijos.

Juan explicó que el comentario de Arturo le parece irrespetuoso hacia su hermana, ya que ella no está presente para confirmar o desmentir lo que dijo el actor. Aunque no quiere tener un “pleito” con el artista, dejó claro que hablará con él de frente, tal y como debería ser.

“Yo le brindé todo el respeto a todos mis colegas, a todos mis compañeros, en especial a Arturo. El decir o insinuar que mi hermana tenía una atracción hacia él, porque es lo que entendí yo, se me hace una falta de respeto a mi hermana, que, aunque haya sido cierto o no, como ella no está aquí para avalar o desmentir esto pues no se me hace un comentario bien hecho”, dijo Rivera.

En cuanto a su salida del programa, Juan explicó que se debió a problemas de salud que su esposa está enfrentando, aunque no dio más detalles al respecto. Antes de partir, pidió a sus compañeros que se traten con respeto y que ganen con amor.

