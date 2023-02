Johnny López cumplió 22 años y recordó que Jenni Rivera pensó en interrumpir ese embarazo

El hijo menor de Jenni Rivera, Johnny López, mejor conocido como Juan Ángel, celebró su cumpleaños número 22 este 11 de febrero. El joven aprovechó la fecha para compartir una reflexión en la que reveló que su madre pensó en no tenerlo porque salió embarazada en un momento profesional muy importante.

En un carrusel de fotografías en Instagram, Juan Ángel contó cómo ‘La Diva de la Banda’ dejó de pensar en interrumpir su embarazo y pudo nacer.

“Hace poco más de 22 años, después de años de luchar para convertirse en una exitosa artista de la grabación, mi mamá tuvo su primer éxito en la radio con ‘Las Malandrinas’. Finalmente, después de tantos años de trabajar duro, parecía que Jenni Rivera iba a ser alguien. Fue entonces cuando Dios decidió que yo, un acuario, ‘cayera’ en el vientre de mi madre”, se lee en el primer párrafo del texto.

El joven relató que muchos allegados de ‘La Gran Señora’ le recomendaron no tener otro hijo porque justo en ese momento su carrera musical comenzaba a tener éxito.

“Todas las voces alrededor de mamá le dijeron que no era hora de tener otro hijo, ahora que parecía que tenía un futuro real en la música. En ese momento ella consideró abortarme”, escribió Juan Ángel en el post.

¿Cómo cambió de opinión ‘La Diva de la Banda’?

Según el mensaje del hijo menor de Jenni Rivera, la artista acudió a un centro de salud para interrumpir el embarazo, pero sorpresivamente el médico no halló al feto. Eso la hizo reflexionar y decidió que él iba a nacer.

“Cuando mamá fue a la clínica, por alguna extraña razón el doctor no pudo encontrarme. Mamá pensó que era la cosa más loca. Ella me dijo más tarde cuando tenía diez años que creía que me había escondido porque no quería morir. Fue entonces cuando ella decidió quedarse conmigo”, detalló Johnny sobre lo que Jenni le contó.

Su éxito no tuvo freno

Contario a lo que muchos pensaron sobre su carrera musical, ‘La Gran Señora’ siguió creciendo musicalmente. Durante todo su embarazo trabajó en los escenarios forjando su carrera.

“Mamá siguió cantando en el escenario durante todo su embarazo conmigo. Siempre he pensado que eso explicaba mi intenso amor por la forma de arte… El 11 de febrero de 2001, fui bendecido con el privilegio de ser la final de los hijos de mi mamá”, escribió el hermano menor de Chiquis Rivera.

En su publicación agregó que Jenni Rivera logró sonar en la radio con un tema el siguiente día de haberlo dado a luz.

“El día después de mi nacimiento, ‘Querida Socia’ comenzó a sonar en la radio y en unas semanas mi mamá tuvo su segundo éxito en la radio. Cuando yo tenía 11 años, ella era la artista con mayores ingresos en su género”, señaló.

Asimismo, compartió una reflexión sobre los planes de vida en la que dejó ver la fe que siente hacia Dios.

“Solo un recordatorio de que si quieres hacer reír a Dios, cuéntale tus planes. El plan de Dios es su plan y el tuyo es irrelevante en comparación. Cuando no entiendes por qué Dios está dejando que algo suceda… ahí es cuando más tienes que confiar en él”, aseguró el hijo menor de la fallecida cantante.

