Karol G y Feid pillados juntos en el aeropuerto Medellín

Karol G ya dijo hace poco en una entrevista al New York Times que tenía el corazón ocupado de felicidad y que podía de asegurar que está enamorada. Esto, después de pasar dos años de tragos amargos producto del desamor que vivió en el pasado con Anuel AA. Ahora, en medio de todos los rumores, algunas sugestiones y muchas pruebas, La Bichota fue pillada abordando un avión privado en el aeropuerto de Medellín con Feid.

Durante el final del $trip Love Tour, Karol G salió de un restaurante en España con manteles en la cabeza. Para ese momento se decía que era Feid era el que iba debajo. Luego fueron pruebas de artículos que compartían y que los fans de los cantantes de género urbano no dejaban pasar por alto. Por último, el propio Fercho en el lanzamiento del álbum “Mañana Será Bonito” de La Bichota en Miami daban por hecho que entre ambos: “¡Hay corazón!”.

🎥 Karol G ayer junto a Feid, Ovy On The Drums, Ryan Castro y Justin Quiles en Miami. pic.twitter.com/P5aO7CLvqK— Karol G Site (@KarolGSite) February 25, 2023

Ahora Feid y Karol G estuvieron en la tierra de ambos, Medellín Colombia, bajando de un camioneta para tomar un vuelo rumbo desconocido. Recordemos que el intérprete de “Chorrito Pa Las Animas” y “Le Pido a Dios” está en medio de su “Ferxxo Nitro Jam Underground”. Mismo que arrancará por varias ciudades de los Estados Unidos y, que como vemos la agenda de La Bichota, muy probablemente esté con el colombiano en varias de esas fechas.

Karol G este año no planea hacer un tour. Ya había dicho que quería estudiar otras cosas y preparse más. Por supuesto que hará conciertos puntuales. Tal como sucedió hace poco en Puerto Rico, donde por cierto Feid fue uno de sus invitados especiales y el público no paró de pedirles un beso. FEID LLEGÓ DE INVITADO AL CONCIERTO DE KAROL G pic.twitter.com/P6LfiVm8Vc— carloxx iván (@itscarlosivan) March 11, 2023

SIn embargo, también es cierto que Karol G después de su último sold out en la tierra que vio nacer a su ex Anuel AA, lanzó una indirecta dando a entender que sí pudiese hacer un tour este año. Así que como dice el dicho “amanecerá y veremos”. No es un secreto que si hay algo que le gusta hacer a la intérprete de “X Si Volvemos” y “TQG” es trabajar sin descanso.

Sigue leyendo:

· Karol G explota en llanto en plena tarima y fans vuelven a señalar a Anuel AA

· A Anuel AA le preguntan por Karol G en Venezuela y él responde inesperadamente· Karol G se acaricia mientras baila sensualmente en discoteca de Miami

· Karol G se contonea con top sin sostén y Feid rompe el silencio sobre la relación entre ambos

· Karol G se deja ver descalza en un colchón en el suelo y hablando de su ruptura de Anuel AA