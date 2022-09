Karol G explota en llanto en plena tarima y fans vuelven a señalar a Anuel AA

La cantante colombiana Karol G está en el medio de su gira Strip Love Tour, después de salir con tanga y cadenas a dar el todo por el todo con su voz y su perreo intenso, La Bichota no pudo contener las lágrimas y explotó en llanto. Los fans de la intérprete de “Gatúbela” vuelven a señalar a su ex Anuel AA como el motivo aparente.

Mientras cantaba “Provenza“, Karol G tuvo que separar el micrófono de su boca. Las lágrimas le entrecortaba la voz y entorpecieron cada una de sus palabras. Sin miedo ante el gentío que la estaba viendo, La Bichota explotó en llanto haciendo que muchos de los presentes se conmovieran. Una vez más y en las redes sociales, los seguidores de la colombiana aseguran que pudiese ser por Anuel AA. Este después que en el concierto de Chicago casi llora también con el tema “Ocean”, mismo que le dedicó en el pasado dedicado al puertorriqueño.

Karol G justo hace pocos días fue cuestionada por supuestamente haber desarchivado unas fotos con el cantante de género urbano. Alguien dijo que no había superado la ruptura. La Bichota se tomó un momento y le respondió con un mensaje poderoso a la seguidora: “Mi reina … con borrar unas fotos de una red social uno no borra ni la historia, ni lo vivido. Por eso siempre estuvieron y estarán ahí!”. Sin embargo, el tema con el que Karol G rompió en llanto esta vez fue en “Provenza”. View this post on Instagram A post shared by La Lengua 🤪😜😛😋😝CHIZMES (@lalenguateve)

Recordemos que por ese tiempo, Karol G ya tenía tiempo de haber roto con Anuel AA y anda muy cerquita de Feid. Aunque ya hay pruebas que la amistad de ambos data de tiempos lejanos, “Provenza” se grabó cuando los rumores estaban más fuertes y cuando La Bichota tuvo una estancia de unas semanas en Los Ángeles. Ciudad don pasa mucho tiempo el también colombiano. View this post on Instagram A post shared by @feidykarolg

Por otro lado, Karol G lo ha dicho innumerables veces. La llaman Karol Llorona porque, como ella misma ha afirmado, llora por todo. Quizás ver estos venues llenos, todo el mundo haciendo filas largas de horas para verla sumado a una multitud coreando sus canciones, es algo que puede conmover a cualquiera hasta las lágrimas. View this post on Instagram A post shared by KAROL G CLIPS (@karolgclips)

Lo cierto es que Karol G no teme mostrarse a su público tal como es y promete dar un Strip Love Tour emotivo y sensato. No en vano dijo también que “Gatúbela” es un tema que representa cómo se siente en este momento. Aquí abajo dejamos el videoclip del mismo esperando su próximo disco que sale dentro poco, tal como anunció.

