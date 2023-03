Chiquis Rivera habla de Shakira y de su tío Juan Rivera desde Ciudad de México

La hija de Jenni Rivera, Chiquis Rivera, llegó a la Ciudad de México para la rueda de prensa del concierto que dará en el Lunario del Auditorio Nacional de México en el marco del Abeja Reina Tour II Parte. Ahí habló de la polémica de haberse declarado 20% bisexual y de cómo admira a montones a Shakira.

“Shakira la amo. No saben. O sea yo soy súper fan. La amo… Yo a Shakira no le quito nada. Es una mujer talentosa y hermosa y yo la apoyo al 100%. De hecho yo una vez dije: – Yo me caso con ella y no le hago daño-…”, dijo después de toda la polémica por las separación de la cantante colombiana del dueño de la King’s League, Gerard Piqué. No es un secreto todas las canciones que ha sacado la intérprete de “Ojos Así” respecto al desamor. Una de ellas con la amiga de Chiquis Rivera, Karol G, que llamaron “TQG” (Te Quedó Grande) Por supuesto, la prensa aprovechó de preguntarle por su tío Juan Rivera.

Recordemos que el hermano de Jenni Rivera hace pocos días renovó sus votos en La Casa de Los Famosos 3 y fue toda una transmisión para la cadena Telemundo. Misma donde Chiquis tiene una muy buena imagen y donde es toda una consentida. Por supuesto, la Abeja Reina respondió ante los presentes en su rueda de prensa en México. “Yo andba ocupada. Y bueno yo a mí me da gusto que estén felices…”.

Además habló también de cómo ha logrado poder torear los rumores de la prensa y mantener parte de su vida privada. No es un secreto que siempre está en boca de muchos precisamente por trabajar tanto. La verdad es que Chiquis siempre está en tendencia.

También volvió al tema de su peso y de cómo esos cambios físicos los ha hecho de manera saludable porque ella así lo ha querido. No por un tercero. También se refirió a su relación que mantuvo con una mujer hace mucho tiempo. Detalles que explica muy bien en sus libros.

Juan Rivera había llorado por sus sobrinos

Cuando ingresó al reality show de Telemundo, La Casa de Los Famosos 3, Juan Rivera tocó el tema del distanciamiento de sus sobrinos, hijos de Jenni Rivera: “. Esto en medio del llanto.

“Les deseo todo lo mejor. A todo los matrimonios, pues yo nada les deseo que todos sean felices. Yo me di cuenta por la televisión”, se limitó a concluir Chiquis Rivera.

Recordemos que, desde que se entregaron los resultados de la auditoría de la empresa de Jenni Rivera, el quiebre entre los hijos de “La Diva de La Banda” y sus hermanos, Juan y Rosie Rivera fue inminente. Ahora Chiquis Rivera también dio su punto de vista con la renovación votos y le deseo lo mejor a Brenda, quien será operada dentro de poco después que le descubrieran 2 genes cancerígenos.

