Karol G critica en Instagram la foto de la portada de la revista GQ en la que apareció: “Mi cara no se ve así, mi cuerpo no se ve así”

A unas horas de que se dieran a conocer las fotos del más reciente número de la revista GQ con la portada de Karol G, ésta ha hecho uso de su cuenta de Instagram para expresar su inconformidad por cómo luce en la imagen principal.

La reguetonera compartió una fotografía en la que aparece sin maquillaje, usando una bata blanca y con su cabello rosado, complementando su post con un largo texto: “No sé ni por dónde empezar este mensaje … Hoy se hizo pública mi portada de la revista GQ, una portada con una imagen que NO me representa. Mi cara no se ve así , mi cuerpo no se ve así y yo me siento muy feliz y cómoda con cómo me veo natural”.

Desliza para ver todas las fotos

Karol también reconoció a la revista el haberla seleccionado para la portada, pero criticó los cambios que le hicieron a la foto: “Agradezco a la revista la oportunidad porque fui muy feliz cuando confirmaron que estaría ahí, pero a pesar de dejar clara mi inconformidad con la cantidad de ediciones que le hicieron a la foto, no hicieron nada al respecto, como si para verme bien necesitara de todos esos cambios. Entiendo las repercusiones que puede tener esto, pero más allá de sentir que es una falta de respeto a mí, es a las mujeres que todos los días nos despertamos buscando sentirnos cómodas con nosotras mismas a pesar de los estereotipos de la sociedad”.

Quizá queriendo reiterar su opinión Karol G también publicó en TikTok un video de tan sólo seis segundos que muestra una edición de fotografías, entre las que destacan unas en las que aparece durante las sesiones para GQ, usando un ajustado minivestido verde con abertura al frente; hasta el momento el clip lleva más de 618,000 reproducciones.

Sigue leyendo: