Chiquis Rivera rinde homenaje a Jenni Rivera y canta junto a su hermano Johnny López en CDMX

El concierto de La Abeja Reina en CDMX fue todo un éxito. Chiquis Rivera hizo un sold out a días de su presentación en el Lunario del Auditorio Nacional. El día llegó y no sólo salió a tarima con unos outfits explosivos, sino que le sacó lágrimas a los presentes con un pequeño tributo que le rindió a su mamá, Jenni Rivera.

En medio de todo el éxito del que está gozando la cantante de regional mexicano, Chiquis Rivera, siempre ha sido muy agradecida con la herencia que corre por sus venas: la música. Cada vez que puede, la Abeja Reina deja claro que todo se lo debe a La Diva de La Banda. Es por ello que le dedicó un sentido y pequeño homenaje en su cienterto en Ciudad de México.

También es cierto que Chiquis no deja de lado a sus hermanos. Se han mantenido unidos y se han ayudado a crecer mutuamente. Por eso, ya desde hace un tiempo Johnny López se viene preparando y es parte de la banda Abeja Reina. A pesar que ya había hecho su debut, el chiquito de los hijos de Jenni Rivera hizo su tercera voz muy bien al lado de su hermana con la que hasta bailó.

Chiquis Rivera había llegado unos días antes a México para seguir en ensayos y para dar una rueda de prensa. En la misma hizo muchos anuncios importantes. Sacará su cuarto libro y dice que es algo diferente que no se esperan de ella. También habló de sus próximas colaboraciones y música. Confirmó que sí seguiría en la industria del regional mexicano, pero hará cosas innovadoras para ella.

Por supuesto, la rueda de prensa también se prestó para hacerle preguntas con las que Chiquis no se siente muy cómoda pero que aún así respondió. La primera fue sobre la renovación de votos de su tío Juan Rivera. De eso dijo que les deseaba lo mejor y que no fue a la misma pero que se enteró por televisión. No es un secreto para nadie que la relación hijos-hermanos de Jenni Rivera está rota desde hace un tiempo.

Por otro lado, se le consultó sobre el escándalo de infidelidad que arropa a Becky G y a su novio el futbolista del F.C Dallas, Sebastian Lletget. Recordemos que una mujer lo señaló de infiel en Instagram. Además publicó un video donde el deportista se ve de fiesta en un bar. Luego de 24 horas, él mismo publicó un comunicado en el que asumió su fatal, le pide disculpas a la intérprete de “MAMIII” y de “Sin PIjama” y además se compromete a encargarse de tomar terapia.

“Es una de mis mejores amigas… Es una muchacha muy linda. No les puedo dar la verdad. Un comentario sobre una relación porque es algo tan privado, tan bonito. Yo la verdad no sé si es cierto o no y la verdad no quiero comentar…”, fue el emotivo mensaje con el Chiquis Rivera le dejó claro su amistad incondicional a su amiga.

