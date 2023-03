Chiquis Rivera envía mensaje a Becky G desde México y en medio del escándalo de infidelidad

No hay duda que mientras la vida le sonríe a nivel profesional a Becky G, su vida personal no atraviesa el mejor momento. Chiquis Rivera, una de sus mejores amigas, lo sabe. Por eso fue muy cautelosa cuando le preguntaron en su rueda de prensa desde Ciudad de México por su opinión sobre el escándalo de infidelidad.

Por supuesto y tal como casi siempre ha hecho Chiquis Rivera, no soltó prenda en cuanto al comportamiento del jugador del Dallas F.C, Sebastian Lletget. Sin embargo, sí aprovechó y le envió un mensaje muy sentido, cargado de unas emotivas palabras a la también cantante de origen mexicano, Becky G.

“Es una de mis mejores amigas. Este… Pues, de la industria. Es una muchacha muy linda. No les puedo dar la verdad. Un comentario sobre una relación porque es algo tan privado, tan bonito. Yo la verdad no sé si es cierto o no y la verdad no quiero comentar…”, dijo en un principio la hija de Jenni Rivera, Chiquis, sobre la infidelidad de Sebastian Lletget a Becky G.

Por supuesto aprovechó de lanzarle todas las flores posibles a la intérprete de “Sin Pijama”, “Arranca” y “Mayores”: “Es un diamante. Es una mujer hermosa por dentro y por fuera y se merece el mundo. Es lo único. Ya de ahí, no sé nada…”, concluyó la cantante de regional mexicano.

Recordemos que Becky G hizo su primera aparición pública después que Sebastian Lletget emitiera un comunicado en el que admitía su falta, le pedía perdón a la cantante nacida en Inglewood y prometía tratarse profesionalmente los temas relacionados a su salud mental. View this post on Instagram A post shared by Sebastian Lletget ⚽️ (@theylovedaboy)

Rebbeca Marie Gomez, como realmente se llama la también amiga de Anitta y Natti Natasha, asistió para animar al equipo de fútbol femenino del cual es copropietaria, Angel City F.C. Apareció sonriendo y sin anillo. View this post on Instagram A post shared by La Lengua 🤪😜😛😋😝CHIZMES (@lalenguateve)

Al día siguiente hacía acto de presencia en la alfombra roja de los iHeartRadio Awards 2023 en Los Ángeles. Un vestido de animal print con un escote de cuerina fueron el look para Becky G. Amén de alzarse junto a Karol G y el éxito de ambas “MAMIII“ en la categoría Canción Pop Latina del Año. Su mensaje estuvo cargado de agradecimiento a las mujeres y reiteró lo que viene diciendo desde hace mucho rato con el grupo de “Bichotas”: “Juntas somos más”.

Por su parte, Chiquis Rivera se estará presentando con su gira Abeja Reina Tour II Parte en el Lunario del Auditorio Nacional de México. Después le siguen varias ciudades más. No hay duda que estas dos mujeres, una vez más, le demuestran al mundo de qué están hechas al tiempo que se imponen en cada de una de sus áreas profesionales. Becky G y Chiquis son unas dignas representantes de la mujer latina.

