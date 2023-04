Chiquis revela qué le veremos en los Latin AMAs: “Quiero enseñar otro lado, más femenino, más elegante”

Con una nominación a ‘Mejor Artista Regional Mexicana’, y su presentación con el tema ‘Porque Soy Abeja Reina’, Chiquis está muy emocionada de ser parte de los ‘Latin American Music Award’ en su debut en Univision este próximo jueves 20 comenzando a las 7/6 PM Centro.

Al finalizar uno de sus ensayos, hablamos con la hija de Jenni Rivera, quien nos confesó que cada día se siente más empoderada, por mujer y por latina y hasta nos dio algunos indicios sobre su vestuario: “Quiero enseñar otro lado, más femenino”.

-Llegas a los Latin American Musica Awards a representar a las mujeres valientes…

Chiquis Rivera: Así es, feliz de estar aquí, de poder representar a la mujer, especialmente mi género… Estamos nominados, vamos a presentarnos en vivo, así que muy feliz.

-Cada vez que te subes a un escenario, quieres dar un mensaje, no solamente con tu canción, sino con tu vestimenta, con el baile… ¿Cuál es el mensaje en estos premios?

Chiquis Rivera: Empoderamiento. Quiero empoderar, este lo pensé muy bien, mi vestuario, mi vestido en la alfombra roja va a ser muy diferente a lo que van a ver en el escenario… Así soy yo, puedo ser así muy linda y también puedo ser muy fuerte, así que van a poder ver eso a través de mi vestuario, ¿y cómo?, pues el color de la alfombra que elegí del vestido es algo, no se siento como que va muy con todo lo que estoy sintiendo en este momento.

-Cada vez que te toca vestirte para una alfombra o para un premio, dependiendo como va modificándose tu cuerpo, que en este momento está como tú quieres que esté ¿cómo eliges?

Chiquis Rivera: Pues soy muy atrevida, me gusta tomar riesgos en todo y en el vestuario también. Me encanta la moda, así que siento como que ahorita estoy viviendo una etapa muy bonita, estoy como floreciendo en esta nueva etapa, y quiero mostrar eso a través de mi vestido en la alfombra… Sí me siento diferente, se siente bonito que he bajado de peso, y me siento muy bien, y quiero enseñar otro lado, más femenino si se puede decir, más elegante quizás se puede ser también.

-Chiquis en este momento los latinos estamos muy fuertes, los músicos se convirtieron en un movimiento, y todo el mundo quiere ser ahora Latino ¿cómo te sientes tú que empezaste viendo crecer esto con tu mamá, tocando puertas en lugares que por ahí no se permitía cantar un latino?Chiquis Rivera: Me encanta, me encanta lo que está pasando, todos hemos trabajado para ver, para sentir este momento, y me encanta ver a mis colegas que están más unidos que nunca, compartiendo música, géneros, y pues es algo hermoso, y poder vivir este momento y nos lleva a todos, porque así somos, muy importantes los latinos, no más porque sea latina, y muy orgullosa de serlo, pero sí somos muy importante en este país, en todo el mundo.

