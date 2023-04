Peso Pluma lanza disquera y nuevo tema antes de cantar con Becky G en los Latin AMA’s 2023

Foto: The Exclusive Agency. / Cortesía

El músico que se ha estado debatiendo el primer lugar en Spotify con Bad Bunny, el mexicano Peso Pluma, no para de dar de qué hablar y mucho menos de sumarse éxitos, lanzamientos y crecimiento. El cantante de corridos tumbados ha hecho dos a horas de su presentación junto a Becky G en los Latin AMA’s 2023 esta noche desde el MGM de Las Vegas.

Mientras ensayaba su tema “Chanel” junto a Becky G, el equipo de trabajo de Peso Pluma ya tenía todo para dar a conocer la buena nueva de la nueva estrella del regional mexicano: un sello discográfico independiente llamado Doble P Records y su nueva canción “Rosa Pastel” con Jasiel Nuñez, el primer artista contratado por la disquera. View this post on Instagram A post shared by La Doble P (@pesopluma)

La empresa musical del intérprete de “Ella Baila Sola” y “Por Las Noches” fue creada a raíz de Prajin Records. Es decir, es una filial de la casa matriz. Peso Pluma no sólo está conquistando las reproducciones musicales en las distintas plataformas digitales como iTunes, Amazon Music y Youtube, sino que también asume un cargo director ejecutivo y director de A&R. La idea es apoyar a los nuevos talentos y más si los mismos son mexicanos. View this post on Instagram A post shared by Prajin Music Group (@prajinmusicgroup)

Nueva canción de Peso Pluma con Jasiel Núñez

En “Rosa Pastel”, Peso Pluma une fuerzas con el también cantante mexicano para esta colaboración Jasiel, que marca el primer lanzamiento oficial de su disquera Doble P Records. “Rosa Pastel” tiene un videoclip y se encuentra ya disponible. Interpretada por dos jóvenes artistas mexicanos, la canción rinde homenaje a su infancia ya las figuras que las moldearon. View this post on Instagram A post shared by Jasiel Nuñez 🇲🇽 (@jasiel.oficial)

Además de Nuñez hay otros artistas que ya se unieron al sello discográfico del cantante de corridos tumbados. No creo que dure mucho que grabe alguna colaboración con Bad Bunny después de haber retractado de llamarlo: “Pende***”.

Peso Pluma de Coachella a los Latin AMA’s

Apenas está procesando su triunfo en Coachella el fin de semana pasado, salido del escenario de donde cantó con la estrella de origen mexicano pero nacida en Inglewood, Becky G. “Chanel” se estrenó así en un festival tan importante como ése. View this post on Instagram A post shared by La Doble P (@pesopluma)

Ya Peso Pluma había cantando la canción que interpreta con la autora de “MAMIII” y “Por Las Noches” en el Toyota Arena de Ontario. Donde además hizo su primer sold out en los Estados Unidos de manera casi inmediata. Esta noche vuelve a compartir escenario junto a Becky G en los Latin American Music Awards que se podrán ver por Univision, Galavisión y Televisa. View this post on Instagram A post shared by Becky G (@iambeckyg)

Sigue leyendo:

–Chiquis Rivera vistió una camisa a medio abrir y botas altas en los ensayos de Latin AMA’s

–Becky G aparta el dolor y estrena un corrido tumbado con Peso Pluma: “Chanel”

–Peso Pluma revela que su sueño no era ser cantante, sino futbolista; estuvo en las fuerzas básicas de Chivas con JJ Macías