Becky G aparta el dolor y estrena un corrido tumbado con Peso Pluma: “Chanel”

Becky G sigue aguantando la exposición que tiene en este momento ante la prensa y las redes sociales. Esto después que se hiciera público un supuesto mal comportamiento de su novio Sebastian Lletget. Mismo que confirmó posteriormente el propio futbolista. La cantante de origen mexicano ha seguido adelante con su exitosa carrera y acaba de estrenar su canción: “Chanel” con Peso Pluma.

Peso Pluma es uno de los cantantes de de corridos tumbados más importante del momento junto a Natanael Cano. Ya Becky G y su productor habían adelantado que la cantante de pop y género urbano había hecho todo un disco en regional mexicano. Hace poco estrenó un dembow también de la mano de Omega El Fuerte, “Arranca”. Ahora ha lanzado “Chanel” y el tema ha tenido una buena cantidad de reproducciones a pocos horas de su estreno. View this post on Instagram A post shared by Becky G (@iambeckyg)

Hoy, la superestrella mundial Becky G le rinde un tributo a México con clásico sonido del regional mexicano y los instrumentos auténticos. El nuevo sencillo fue producido por Edgar Barrera, Peso Pluma, George Prajin, Jesús Iván Leal Reyes, Jesús Roberto Laija García y Ernesto Fernández. View this post on Instagram A post shared by Becky G (@iambeckyg)

Becky G recibió el premio Billboard Women in Music Impact Award por usar su música y su plataforma para crear un cambio social positivo mientras defendía a las mujeres tanto dentro como fuera de la industria de la música. También recibió nueve nominaciones a Premio Lo Nuestro llevándose a casa Canción del Año por su canción “MAMIII” con Karol G. View this post on Instagram A post shared by Becky G (@iambeckyg)

Hace apenas una semana y justo después de la polémica por la infidelidad de su prometido, Becky G ganó un premio iHeart Radio Music Award a la mejor Canción Pop/Reggaeton Latino del Año también por “MAMIII”.

Su próximo reto es dar el todo por el todo una vez más desde el Festival Coachella 2023. Esta vez para su propio debut como cabeza del cartel ambos fines de semana. Por supuesto volverá a alzar el nombre de los latinos, de la mujer y de los mexicanos por todo lo alto. View this post on Instagram A post shared by Coachella (@coachella)

