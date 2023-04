Peso Pluma se retracta y posa junto a Bad Bunny en Coachella 2023

Después de haber gritado a los cuatro vientos que él, Peso Pluma, es mejor que Bad Bunny, por fin llegó el día del encuentro y quedó registrado por varios de los fans presentes. Tanto el cantante de regional mexicano como el de género urbano posaron juntos y hasta pudieron compartir un rato en Coahella. Además también pudimos conocer que hay una gran admiración entre ambos.

Bad Bunny y Peso Pluma en Coachella pic.twitter.com/jjkRDqrDcy— Indie 505 (@Indie5051) April 17, 2023

Justo fue Bad Bunny el que se grabó escuchando el éxito del exponente de Corridos Tumbados “Ella Baila Sola”. Justo cuando llegó Peso Pluma a Los Ángeles para arrancar su gira de conciertos por los Estado Unidos, algunos periodistas pudieron preguntarle por Bad Bunny y dijo que lo admiraba demasiado y que era su ídolo. View this post on Instagram A post shared by La Lengua 🤪😜😛😋😝CHIZMES (@lalenguateve) Peso Pluma hoy está en el segundo lugar de el top 50 mundial de Spotify, superando a Bad Bunny, Rosalia, Karol G, SZA, Harry Styles y Taylor Swift.



La música regional mexicana está llegando a todos los continentes gracias a los corridos tumbados. pic.twitter.com/6fcvsfLzbH— Indie 505 (@Indie5051) April 10, 2023

Sin embargo muy pocos olvidan que hace no mucho Peso Pluma se refirió al boricua y decía que los mexicanos habían superado al “pend*** de Bad Bunny” por poner un corrido de número uno en los EE.UU. La periodista Nelsie Carrillo también pudo registrar el momento y lo publicó en su cuenta de Instagram. LMFAOOOOO peso pluma he insults bad bunny but at Coachella he takes a picture with him🤣🤣🤣 pic.twitter.com/k5dfbRV4Gi— Vahorlis ☻☹ (@IAmOsmarK) April 17, 2023 View this post on Instagram A post shared by Nelssie Carrillo (@nelssiecarrillo)

Lo bueno es que parece haber sido cosa del momento y la admiración real entre ambos quedó comprobada con las imágenes y fotos donde Peso Pluma se ve con el autor de uno de los discos más reproducidos y premiados en el 2022 “Un Verano Sin Ti, el Conejo Malo del reggaeton. Mismo que también se presentó y cantó como el primer headliner latino en el Coachella 2022. El año pasado lo hizo su homóloga Karol G. View this post on Instagram A post shared by Nelssie Carrillo (@nelssiecarrillo)

Peso Pluma cantó con Becky G y Bad Bunny con Post Malone

Peso Pluma no sólo hizo su debut masivo hace más de 10 días en el Toyota Arena de Ontario. También lo hizo por todo lo alto en el desierto de Indio, California durante uno de los festivales más importantes de la música en la región, Coachella Festival Music 2023. Momento exacto en que Peso Pluma se da cuenta que en unos meses paso de pensar que ni de chiste llenaba un palenque a un SOLD OUT en el Toyota Arena de California, y que no solo es el no. 1 de México sino que esta en el top 10 mundial. 😍



Increíble historia. 🔥 pic.twitter.com/1oRxPXIdhC— Shion (@ChicShion) April 10, 2023

Ahí cantó su canción “Chanel” junto a Becky G. Para la cantante de origen mexicano nacida en Inglewood, California fue su primera vez como artista sola en Coachella. Siempre había sido invitada pero va desde que era casi una adolescente. Así que pudo tener varios invitados como Peso Pluma, Natti Natasha y Marca MP. View this post on Instagram A post shared by La Doble P (@pesopluma) View this post on Instagram A post shared by Becky G (@iambeckyg)

Bad Bunny hizo lo mismo por su lado. Puso a todo el mundo a bailar al ritmo del género urbano y convirtió el escenario en una pequeña isla del caribe como lo es su natal Puerto Rico. Aprovechó de enviar un mensaje a la prensa y decir que no crean nada que no salga de su boca. Bad Bunny estaba dando clases de música anoche en Coachella. Llevó ante miles el sazón de El Gran Combo, Héctor Lavoe e Ismael Rivera. pic.twitter.com/TC5MjydxlN— Robinson Camacho Rodríguez (@RobiCamacho) April 15, 2023

El intérprete de “Titi Me Preguntó” y “El Apagón” cantó luego con la estrella del hip hop Post Malone y, aunque tuvieron problemas técnicos, el espectáculo que dieron dejó con la baba afuera a muchos fans. Sin duda, el segundo fin de semana en el Valle de Coachella promete una segunda tanda de estas grandes estrellas. View this post on Instagram A post shared by Hollywire (@hollywire)

