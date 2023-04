Coachella 2023: horarios y dónde ver en vivo a Bad Bunny y Rosalía gratis desde EE.UU. y México

Una vez más los latinos del género urbano se imponen en el mundo. Este año el Festival Coachella 2023 recibe a Bad Bunny, a Rosalía, Eladio Carrión y nuevamente a Becky G, entre otros también que dirán presente en Indio, California. Por eso te contamos dónde puedes verlo gratis en vivo desde México y los Estados Unidos.

Youtube ha dispuesto un equipo increíble para que durante los seis días que dura Coachella, repartidos en dos fines de semana, lo que están desde sus hogares puedan seguir paso a paso las presentaciones de sus artistas favoritos entre ellos las grandes estrellas latinas: Rosalía, Bad Bunny y Becky G. Cada escenario (stage) tiene su propio canal. View this post on Instagram A post shared by Coachella (@coachella)

Solo deben estar pendientes de dónde toca el artista que quieres ver y estar pendiente de los horarios, claro está. Abajo te compartiremos los diferentes links del canal de Youtube de Coachella, por donde podrán ver a Bad Bunny, Gorillaz, Bad Bunny, Rosalía, BLACKPINK, Blink 182, Becky G, Calvin Harris y Björk, entre otros. View this post on Instagram A post shared by Coachella (@coachella)

Todas las transmisiones arrancan a las 5:00 p.m desde hoy hasta el próximo fin de semana hora México. Para Estados Unidos checar la diferencia horaria. Una vez que terminen las presentaciones, podrás disfrutarlas hasta que arranquen las transmisiones del día siguiente a la 5:00 p.m Mex. View this post on Instagram A post shared by Coachella (@coachella)

Artistas, horarios (PT) y fechas de Coachella 2023 – Día 1

Viernes – 14 de abril

Bad Bunny (11:25, Coachella)

Maceo Plex (11:15, Yuma)

Metro Boomin (10:35, Sahara)

FKJ (10:35, Mojave)

Ashnikko (10:35, Gobi)

The Chemical Brothers (9:50, Outdoor)

TESTPILOT (9:45, Yuma)

Uncle Waffles (9:30, Sonora)

Whyte Fang (9:25, Gobi)

Two Friends (9:20, Sahara)

Angèle (9:10, Mojave)

Gorillaz (8:35, Coachella)

The Garden (8:15, Gobi)

Mochakk (8:15, Yuma)

Jamie Jones (8:05, Sahara)

Sasha Alex Sloan (7:40, Sonora)

Blondie (7:35, Mojave)

Kaytranada (7:30, Outdoor)

Burna Boy (7:05, Coachella)

Yves Tumor (7:05, Gobi)

Blink-182 (6:45, Sahara)

Idris Elba (6:45, Yuma)

SG Lewis (6:10, Outdoor)

Wet Leg (6:00, Mojave)

TV Girl (5:55, Sonora)

Tobe Nwigwe (5:45, Gobi)

Becky G (5:45, Coachella)

Nora En Pure (5:30, Yuma)

Vintage Culture (5:20, Sahara)

Yungblud (4:55, Outdoor)

Muna (4:50, Mojave)

Magdalena Bay (4:50, Sonora)

Pusha T (4:30, Coachella)

Overmono (4:25, Gobi)

Malaa (4:15, Sahara)

Dennis Cruz + Paw$a (4:15, Yuma)

Benee (3:45, Mojave)

Saba (3:45, Outdoor)

DannyLux (3:40, Sonora)

Doechii (3:30, Coachella)

Gabriels (3:20, Gobi)

Dombresky (3:10, Sahara)

Oliver Koletzki (3:00, Yuma)

Soul Glo (2:55, Sonora)

Record Safari (2:50, Coachella)

Domi & JD Beck (2:40, Mojave)

The Comet Is Coming (2:30, Outdoor)

¿Téo? (2:20, Gobi)

Lava La Rue (2:00, Sonora)

Kyle Watson (2:00, Yuma)

Mary Jane (1:45, Sahara)

Lewis OfMan (1:40, Mojave)

Jupiter & Okwess (1:20, Gobi)

The Murder Capital (1:10, SOnora)

Chris Stussy (1:00, Yuma)

Juicewon (1:00, Outdoor)

Desert Cahuilla Bird Singers (12:45, Gobi)

Black Jade (12:30, Mojave)

Juliet Mendoza (12:00, Yuma)

Jim Smith (12:00, Sonora)

Sábado – 15 de abril

BLACKPINK (9:00, Coachella)

Donavan’s Yard (11:55, Gobi)

$uicideboy$ (11:45, Sahara)

Calvin Harris (11:35, Coachella)

Keinemusik (11:00, Yuma)

Chromeo (10:40, Gobi)

Labrinth (10:35, Mojave)

The Kid Laroi (10:20, Sahara)

Eric Prydz Presents Holo (10:20, Outdoor)

Nia Archives (10:00, Sonora)

Monolink (9:30, Gobi)

Hot Since 82 (9:30, Yuma)

Underworld (9:05, Mojave)

Bakar (9:00m Sonora)

Eladio Carrión (8:20, Gobi)

Boygenius (8:10, Outdoor)

Tale of Us (8:05, Sahara)

WhoMadeWho (8:00, Yuma)

Sunset Rollercoaster (7:55, Sonora)

Jai Paul (7:40, Mojave)

Rosalía (7:00, Coachella)

Yaeji (7:00, Gobi)

Diljit Dosanjh (6:50, Sahara)

Jan Blomqvist (6:45, Yuma)

The Breeders (6:40, Sonora)

Sofi Tukker (6:35, Outdoor)

Remi Wolf (6:25, Mojave)

Shenseea (5:55, Gobi)

Charli XCX (5:35, Coachella)

The Linda Lindas (5:35, Sonora)

Elderbrook (5:30, Sahara)

DJ Tennis + Carlita (5:30, Yuma)

Mura Masa (5:20, Mojave)

Hiatus Kaiyote (5:20, Outdoor)

Dinner Party (4:40, Gobi)

Ethel Cain (4:30, Sonora)

070 Shake (4:20, Coachella)

Kenny Beats (4:20, Sahara)

Yung Lean (4:15, Mojave)

Mathame (4:15, Yuma)

Earthgang (4:10, Outdoor)

UMI (3:35, Gobi)

Destroy Boys (3:35, Sonora)

Flo Milli (3:20, Sahara)

Snail Mail (3:10, Mojave)

Marc Rebillet (3:00, Coachella)

Rebelution (3:00, Outdoor)

Colyn (3:00, Yuma)

Bratty (2:40, Sonora)

Elyanna (2:30, Gobi)

Brn Luxxry (2:20, Coachella)

AG Club (2:10, Mojave)

Chloé Caillet (2:00, Yuma)

Venessa Michaels (1:50, Sahara)

Scowl (1:45, Sonora)

Yimbo (1:40, Outdoor)

dxsko (1:10, Gobi)

Francis Mercier (1:00, Yuma)

Horsegirl (1:00, Sonora)

wave Groove (12:50, Mojave)

Talon (12:00, Yuma)

Buster Jarvis (12:00, Sonora)

Domingo – 16 de abril

Frank Ocean (10:05 Coachella)

Björk (7:25, Coachella)

Kali Uchis (6:00, Coachella)

Porter Robinson (4:45, Coachella)

Fisher + Chris Lake (8:40, Outdoor)

A Boogie (9:05, Sahara)

Dominic Fike (6:50, Outdoor)

Jackson Wang (6:45, Sahara)

Latto (5:00, Sahara)

The Blaze (8:55, Mojave)

Willow (7:45, Mojave)

Glorilla (3:40, Coachella)

Jai Wolf (7:45, Sahara)

Boris Brejcha (11:20, Sahara)

2manydjs (5:55, Gobi)

Christine and the Queens (6:25, Mojave)

Rae Sremmurd (5:40, Outdoor)

Weyes Blood (5:15, Mojave)

Alex G (6:00, Sonora)

DPR Live + DPR IAN (9:20, Gobi)

Stick Figure (3:00, Outdoor)

Adam Beyer (9:00, Yuma)

Big Wild (4:15, Outdoor)

MK (4:00, Sahara)

Cannons (7:10, Gobi)

Romy (4:45, Gobi)

Gordo (10:30, Yuma)

Fousheé (3:40, Gobi)

Noname (4:10, Mojave)

Sudan Archives (9:10, Outdoor)

Knocked Loose (8:10, Outdoor)

Camelphat (7:30, Yuma)

IDK (3:05, Mojave)

Sasha & John Digweed (6:00, Yuma)

Mareux (7:15, Outdoor)

Pi’erre Bourne (2:50, Sahara)

Cassian (4:30, Yuma)

Joy Crookes (2:45, Gobi)

TSHA (3:00, Yuma)

El Michels Affair (2:55, Outdoor)

Paris Texas (2:05, Mojave)

LP Giobbi (2:00, Yuma)

Momma (5:05, Outdoor)

Ali Sethi (1:50, Gobi)

Minus the Light (12:00, Yuma)

Los Bitchos (1:55, Outdoor)

Connexión Divina (1:00, Outdoor)

Airrica (1:00, Yuma)

Los Fabulosos Cadillacs (2:30, Coachella)

Jackq Glam (1:40, Outdoor)

Sleaford Mods (4:00, Outdoor)

Argenis (12:00, Outdoor)

Drama (8:15, Gobi)

Gingee (12:30, Gobi)

DJ Lil Buddha (12:45, Mojave)

Løren (6:00, Sahara)

Loboman (1:25, Sahara)

