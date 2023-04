Tokischa llegó sorpresa al after party secreto de Coachella que hizo Amazon Music. Fotos

Uno de los fines de semana más musicales del planeta se ha desarrollado en el Festival Coachella 2023 en Indio, California. Múltiples artistas se dieron cita y Amazon Music colaboró para que la celebración continuará aún después de apagados los escenarios en el desierto. Así que sorprendieron a un grupo selecto con un after party secreto al que llegó Tokischa Popola y PinkPantheress.

Tokischa en el after party de Amazon Music Latin en Coachella 2023. Foto: Peru Williams.

Así es como la artista dominicana llegó con todo su Dembow y perreo intenso al after party secreto de Amazon Music, que se llevó a cabo el segundo día de Coachella con el colectivo de DJ con sede en Los Ángeles, Donovan’s Yard. Tokischa hizo que el público literal enloquecería y como siempre se mostró muy cercana a sus fans.

Tokischa en el after party de Amazon Music Latin en Coachella 2023. Foto: Peru Williams.

La cantante de género urbano no fue la única en animar a fiesta de Amazon Music, PinkPantheress, la joven cantante de hip hop británica también causó furor para el que ya la conocía y para el que no, también. No cabe duda que fue uno de los mejores after parties de Coachella para este año. Además prometen más sorpresas para el segundo fin de semana.

PinkPantheress en el after party de Amazon Music Latin en Coachella 2023. Foto: Peru Williams.

Artistas latinos en Coachella

Justo los primeros artistas latinos en subir a la tarima fueron Becky G, quien tuvo algunos invitados hispanos también como Natti Natasha, Peso Pluma y Marca MP La artista también estuvo el año pasado en Coachella pero acompañando a su amiga Karol G. Esa fue la primera vez que interpretaron juntas el éxito “MAMIII”.

Bad Bunny fue otro que puso el público a gritar de la emoción. No es un secreto para nadie que fue el artista latino predilecto del 2022 tanto en premios como en reproducciones en las diferentes plataformas digitales incluyendo Amazon Music. Además de enviar un fuerte mensaje también se dejó acompañar por la estrella Post Malone.

Rosalía fue otra que triunfó y que pudo tocar por segunda vez los temas de su EP “RR”. Por supuesto que la otra mitad de este proyecto y prometido también dijo presente siendo el invitado de La Motomami. Nos referimos al cantante de género urbano, Rauw Alejandro, quien no dudó en deleitar al público con su impecable presentación al lado de su novia. View this post on Instagram A post shared by LA ROSALÍA (@rosalia.vt)

Eladio Carrión y Los Fabulosos Cadillacs también se dieron cita y dejaron el nombre del talento latino muy en alto. Estaremos pendiente a las actividades de Amazon Music y de la agenda de Coachella para el próximo fin de semana. @eladiocarry_on at. @coachella 🌶🔥🇵🇷#eladiocarrion #concert #Coachella #jlpromotionspr pic.twitter.com/kGgF4udYqC— JL Promotions (@JLPromotionspr) April 16, 2023

