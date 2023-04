Peso Pluma arrasó con sus corridos tumbados en California. Becky G Eduin Caz y Eslabón Armado estuvieron ahí

Ontario se vistió de Corridos Tumbados con la presencia en California del nuevo rey del regional mexicano, Peso Pluma. El mexicano no sólo agotó las entradas en tres horas desde que se pusieron a la venta los boletos, sino que dio un show difícil de olvidar en el que además estuvieron presentes Eslabón Armado, Becky G y Eduin Caz.

Peso Pluma es el nombre que suena no sólo en los géneros de música mexicana como los Corridos Tumbados, sino que ya comienza a sonar también en el género urbano y hasta comparaciones fuertes con la estrella puertorriqueña Bad Bunny ha tenido. Ahora el exponente tiene a todos hablando después de su presentación en el Toyota Center del sur de California con casi 20 mil espectadores en su primer show en los Estados Unidos. Becky G, Eduin Caz de Grupo Firme y los chicos de Eslabón Armado se hicieron presentes.

Peso Pluma x Eslabon Armado – Ella Baila Sola 💃🏻💃🏼💃🏽🥂 pic.twitter.com/hK9tJujPYM — Ben (@BenitoSalgado19) April 8, 2023

Fueron un total de 22 canciones es las que entonó Peso Pluma: “La Melena”, “Chuletas”, “Sembrando”, “El Belícon”, “Rosa Pastel”, “En Mi Mundo”, “El Gompers” y “Ahí Les Encargo”. Eduin Caz se montó en “El Rápido” e hicieron que el venue se viniera a bajo literal sobre todo al ver al cantante de música banda. View this post on Instagram A post shared by LOS ANGELES 🇲🇽 GUADALAJARA (@partywithmeinla)

Becky G fue invitada y apoyó a Peso Pluma

En medio de toda la polémica que envuelve a Becky G después que su ex prometido publicara un comunicado aceptando una mala conducta para la intérprete de “MAMIII”, “Amantes” y “Sin Pijama”, la misma no ha dejado de cumplir con su apretada agenda. o tamainho dela 🥹🤏🏼



🎥: Novo video da Becky G no show do Peso Pluma. pic.twitter.com/bPt02xlnXY— Becky G Brasil (@BeckyGBrasil) April 10, 2023

Aunque no haya ido a cantar su reciente éxito con Peso Pluma llamada “Chanel” fue invitada por el cantante de Corridos Tumbados, al que ella no dejó de ir a apoyar y gritarle desde las gradas. 🎥: Becky G enquanto Peso Pluma cantava 'Chanel' no seu último show. ❤️ pic.twitter.com/qD6QCDxBpR— Becky G Brasil (@BeckyGBrasil) April 10, 2023

Durante la presentación de uno de sus sencillos más recientes, “Las Morras”, se le unió en el escenario la estrella colombiana en ascenso Blessd, quien también se quedó para cantar “Medallo” para la multitud que agotó las entradas. La velada continuó con “El Gavilán” y “Siempre Pendientes” que lo hacen avanzar en las listas de Billboard. Momento exacto en que Peso Pluma se da cuenta que en unos meses paso de pensar que ni de chiste llenaba un palenque a un SOLD OUT en el Toyota Arena de California, y que no solo es el no. 1 de México sino que esta en el top 10 mundial. 😍



Increíble historia. 🔥 pic.twitter.com/1oRxPXIdhC— Shion (@ChicShion) April 10, 2023

Peso Pluma continuó con un adelanto de su canción inédita “La USA”, seguida del éxito “Por Las Noches”. Yng Lvcas hizo una aparición especial para interpretar su sencillo número uno “La Bebe (Remix)”, y Eslabón Armado también se unió a la sensación mexicana en el escenario para presentar “Ella Baila Sola”. El cantante de corridos terminó su concierto con “AMG” y “PRC”.

Peso Pluma recibe reconocimientos

Peso Pluma se fotografió con las placas del Premio RIAA por su canción “El Belicón” 8X Multi-Platino, “Siempre Pendientes” 5X Multi-Platino, “PRC” 3X Multi-Platino y una placa en honor a “La Bebe (Remix)” superando los 25 millones de reproducciones en solo tres semanas desde su lanzamiento. Peso Pluma recibe reconocimientos durante su concierto en Ontario, California. Foto: The Exclusive Agency LLC.

El cantante de regional mexicano continuará así su extensa gira por Estados Unidos, donde ya ocurrió el mismo fenómeno que en California: varios sold outs. A continuación las próximas fechas y ciudades.

7 de julio: Bakersfield, CA – Mechanics Bank Arena

8 de julio: Palm Springs, CA – Acrisure Arena

14 de julio: Rio Rancho, NM – Centro de eventos de Rio Rancho

15 de julio: Fort Worth, TX – Dickies Arena

20 de julio: Los Ángeles, CA – Teatro de YouTube

21 de julio: Las Vegas, NV – MGM Garden Arena

22 de julio: Phoenix, AZ – Teatro financiero de Arizona – AGOTADO

28 de julio: Atlanta, GA – Coca-Cola Roxy – AGOTADO

29 de julio: Nashville, TN – Auditorio Ryman – AGOTADO

4 de agosto: El Paso, TX – Coliseo del condado de El Paso – AGOTADO

5 de agosto: Denver, CO – Teatro Bellco

11 de agosto: Houston, TX – Smart Financial Center at Sugar Land – AGOTADO

12 de agosto: Irving, TX – The Pavilion en Toyota Music Factory – AGOTADO

19 de agosto: Seattle, WA – Teatro Moore

26 de agosto: Brooklyn, Nueva York – Kings Theatre

8 de septiembre: Hidalgo, TX – Payne Arena

9 de septiembre: San Antonio, TX – Teatro Majestic – AGOTADO

15 de septiembre: Rosemont, IL – Teatro Rosemont – AGOTADO

16 de septiembre: Indianápolis, IN – Teatro Murat en el Old National Center

22 de septiembre: Houston, TX – Smart Financial Center en Sugar Land

23 de septiembre: Irving, TX – The Pavilion en Toyota Music Factory

29 de septiembre: San José, CA – Centro SAP

30 de septiembre: San Diego, CA – Teatro al aire libre de Cal Coast Credit Union

6 de octubre: Anaheim, CA – Teatro en el Honda Center

Peso Pluma alcanza primeros lugares en Spotify

Amén de su concierto, el joven mexicano se estrenó en el puesto número 5 de Spotify. Sólo lo superan en los primeros puestos Taylor Swift, Bad Bunny, The Weeknd y Drake. Esto lo convierte en el único mexicano en este momento liderando las reproducciones en la plataforma digital.

Aquí les dejamos su videoclip con la cantante nacida en Inglewood y una de las latinas más importantes en este momento en la industria del entretenimiento, Becky G, “Chanel”.

Sigue leyendo:

· Becky G luce escote con cuerina y da tremendo discurso en los iHeartRadio Awards 2023

· Padrastro de Julián Figueroa, Marco Chacón, se quiebra en llanto ante el dolor de Maribel Guardia

· Banda MS celebra su 20 aniversario con conciertos en los Estados Unidos y México

· Ángela Aguilar anuncia su “Piensa en Mí” Tour por los Estados Unidos

· Juan Rivera y Brenda renovaron sus votos por todo lo alto en La Casa de Los Famosos 3