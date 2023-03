Banda MS celebra su 20 aniversario con conciertos en los Estados Unidos y México

Exclusiva

Una de las agrupaciones más importantes del regional mexicano, Banda MS, celebra su aniversario número 20 de la mano de Cerveza Sol en una serie de conciertos que los llevará por varias ciudades de los Estados Unidos y algunas de México. La Opinión habló en una entrevista exclusiva con uno de sus integrantes, Oswaldo Silvas, y comentó de las sorpresas que tienen para sus fans, cómo ve el regional hoy en día y por qué cree que siguen más vigentes que nunca.

En el marco de “Mi Banda Shines” de Cerveza Sol, la gira de los 20 años de Banda MS de Sergio Lizarraga pisará Chicago, Los Ángeles, Houston y muchas ciudades más. Sobre qué ofrecerán a sus fans, el propio Oswaldo Silvas dijo: “Sorpresas como por ejemplo tickets especiales, experiencias especiales… El poder traer a nuestros fans a tener un encuentro con Banda MS más especial. Yo creo que a mí ése me gusta porque siempre nos ha encantado el tener eso… Mirarlos a los ojos de cara a cara es importante para nosotros y Sol está intentando hacer algo así y estamos contentos por eso“. View this post on Instagram A post shared by Banda MS de Sergio Lizárraga (@bandamsoficial)

Oswaldo Silvas de la Banda MS de Sergio Lizarraga habló de cómo ve el regional mexicano hoy en día y qué piensa de eso que “los latinos estamos de moda”: “Yo creo que en todo es cíclico y todo tiene su tiempo. Tiene su tiempo de nacer y su tiempo de morir… Hemos visto a lo largo de todo este tiempo géneros musicales que llegan, nacen, se instalan hacen cosas importantes y los vemos morir“, aseguró título personal y no como Banda MS, hablando del declive a algunos géneros musicales. View this post on Instagram A post shared by Banda MS de Sergio Lizárraga (@bandamsoficial)

En cuanto a las colaboraciones musicales, ahora que muchos quieren grabar con bandas de regional mexicano dijo: “Una colaboración tiene que se una colaboración que realmente tenga un impacto. Colaboraciones hay muchas, hay millones, pero colaboraciones de impacto realmente son pocas… Que no sólo sea lo musical, que el artista fulano logró tener más números… Sino qué resultados tiene la colaboración tuviste … Siempre con una colaboración Banda MS piensa qué impacto tendrá en otras generaciones”. Refiriéndose así a la muy conocida hecha con el exponente de hip hop, Snoop Dogg y Becky G.

También habló del machismo que admite existir en algunos sectores del regional mexicano y por qué vemos tan pocas mujeres en el género. En este punto hizo referencia a La Diva de La Banda: “Jenni Rivera que hasta ahorita es un lugar y un lugarsote que no ha podido llenarse porque es bastante. Es enorme ese hueco que dejó ella en la música regional”, al tiempo que admitió que para él, el mundo está dominado y movido por las mujeres. View this post on Instagram A post shared by Banda MS de Sergio Lizárraga (@bandamsoficial)

