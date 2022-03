Banda MS anuncia concierto en Los Ángeles y otro en México junto a Christian Nodal

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Banda MS de Sergio Lizárraga regresa al Vina Robles Amphitheatre para su próximo concierto en Los Ángeles el 15 de Julio. Desde este viernes 11 de marzo los fanáticos de la banda de Regional Mexicano podrán adquirir sus entradas a través de Ticketmaster. Pero además, se estarán presentando junto a Christian Nodal en Querétaro, México el 23 de abril.

La agrupación Banda MS está feliz de traer su gira Gracias a Ti a todos sus fans de la ciudad de Los Ángeles con un concierto el próximo 15 de Julio. Con su banda música sinaloense completa y su excelente ensamble de metales y percusión, sumados a los elementos acústicos, Banda MS dará todo un espectáculo resaltando lo mejor de la música norteña. Las entradas se comienzan a vender este 11 de marzo y tendrán un costo que oscila entre $75 y $160 dólares. En Querétaro, México se presentarán junto a Christian Nodal y Los Plebes del Rancho en el Estadio Corregidora el 23 de abril. View this post on Instagram A post shared by Banda MS de Sergio Lizarraga (@bandamsoficial)

Recordemos que Banda MS fue fundada por los hermanos Alberto y Sergio Lizárraga y es

considerada una de las bandas más influyentes del Regional Mexicano. El último trabajo discográfico, “El Trabajo Es La Suerte“, que se dio a conocer el pasado agosto constituye el álbum número 13 para a la agrupación.

El próximo 23 de Abril se estarán presentando con Christian Nodal en el estadio Corregidora de Querétaro. El tema “Cerrando Ciclos”, le valió a la banda su 14° sencillo número uno en el Billboard Regional Lista de Airplay de Canciones Mexicanas y 19° top 10 en la lista Latin Billboard Airplay. Banda MS tiene en su haber 18 Premios Billboard de la Música Latina, y recientemente obtuvo los máximos honores en el 2020 Latin Billboard Music Awards en el Top Latin Album y Regional Mexican Artist

premios del año. View this post on Instagram A post shared by Banda MS de Sergio Lizarraga (@bandamsoficial)

Aquí les dejamos el tema “El Color de Tus Ojos” de Banda MS que cuenta con 800 millones de reproducciones en Youtube.

