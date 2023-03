Ángela Aguilar anuncia su “Piensa en Mí” Tour por los Estados Unidos

Y la más consentida de la familia Aguilar, Ángela Aguilar, ya ha anunciado su gira por los Estados Unidos a la que ha llamado “Piensa en Mí” Tour. Las entradas ya fueron puestas en preventa y los tickets estarán disponibles en venta general a partir de este 24 de marzo por Ticketmaster.

“Piensa en Mí” Solo US Tour comienza este 23 de junio en el Youtube Theater de Los Ángeles. Fue justamente en un live de Instagram donde “La Princesa de la Música Mexicana”, Ángela Aguilar, anunció la cuarta gira de su carrera. Por supuesto su papá Pepe Aguilar, como siempre, está cuidando todos los detalles de la producción de estos conciertos en conjunto con Live Nation. View this post on Instagram A post shared by Ángela Aguilar 🇲🇽 (@angela_aguilar_)

Ángela Aguilar compartirá su prodigiosa voz y talento natural en un show en vivo que dejará claro por qué es una de las cantantes más importantes de su generación. Recordemos que es la única cantante femenina en el género regional mexicano con ese rango de edad, que ya realizó una gira en solitario.

Por supuesto, las entradas para el “Piensa en Mí” Solo US Tour también incluyen paquetes VIP, meet and greet, merchandise, entradas prioritarias y mucho más. View this post on Instagram A post shared by Ángela Aguilar 🇲🇽 (@angela_aguilar_)

A sus apenas 19 años, Ángela piensa volver a recorrer los Estado Unidos con “Piensa en Mí Tour”. Esto después de haber triunfado el año pasado con una nominación al Grammy y cuatro a los Latin Grammy. Esto sin mencionar que es la artista femenina más joven en llegar al número 1 de Billboard. Actualmente su canción “Qué Agonía” con Yuridia se ha mantenido en el top 3.

