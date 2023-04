Padrastro de Julián Figueroa, Marcos Chacón, se quiebra en llanto ante el dolor de Maribel Guardia

La terrible muerte de Julián Figueroa, hijo de Maribel Guardia y Joan Sebastian, tiene conmocionado al entretenimiento hispano y al pueblo latino sobre todo en México. En medio del revuelo por la inesperada desaparición física del cantante, su padrastro, Marcos Chacón hizo una pausa para hablar gentilmente con la prensa.

“Chicos me da mucha pena con todos. Yo vengo aterrizando. Estamos en shock todavía. En lo personal no me cae 20. No he dormido pasé toda la noche arreglando cosas por teléfono con distintas personas. Pues es algo inesperado. La verdad no tengo mucho que decir. Me encantaría darles la declaración que quisiera escuchar, la nota que necesitan pero no estoy bien y no me fluyen las palabras…”, dijo Marcos Chacón quien ha estado al lado de Maribel Guardia desde que Julián Figueroa era casi un bebé.

Por supuesto, esta fue una de las preguntas de los periodistas presentes y que el programa “Hoy” reseñó: “Estoy con él desde los dos años y lo he acompañado en todas las etapas de su vida. Es una locura que se nos adelante tan joven”, agregó Marcos Chacón sobre Julián y por supuesto se le preguntó por Maribel Guardia.

“He hablado poquito con ella. Yo le tuve que dar la noticia. Esperé que saliera del teatro y pudiera cenar, de camino mientras arreglaban un poco las cosas en la casa y le di la noticia de camino. La verdad ella no está bien. Está muy mal. Está destrozada” y explotó a llorar.

El dolor de quien fuera el padrastro de Julián Figueroa entorpece sus palabras, por lo que terminó de retirarse para acompañar a su esposa en tan irremediable pérdida y darle el último adiós a Julián Figueroa.

El cuerpo del hijo de Joan Sebastian y Maribel Guardia se encuentra en la funeraria y hasta el momento de cierra de estar nota estaba siendo preparado para su cremación. Más adelante ampliaremos la información de los actos fúnebres. En La Opinión envíanos condolencias y consuelo a sus familiares. View this post on Instagram A post shared by Mαяiвєℓ Gυαя∂iα (@maribelguardia)

