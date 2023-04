¿Quién es Imelda Garza, esposa del hijo de Maribel Guardia?

El fallecimiento de Julián Figueroa ha impactado al medio del espectáculo en México, y aunque su madre Maribel Guardia publicó en Instagram un mensaje, hasta ahora Imelda Garza, esposa del hijo de Joan Sebastian, no ha hecho declaraciones.

Nacida en Veracruz el 5 de diciembre de 1996 Garza comenzó su carrera como modelo y conoció a Julián en 2013. Poco después comenzaron una relación, aunque él no la dio a conocer publicamente hasta cuatro años después, cuando se casaron en una ceremonia muy íntima. Para entonces Imelda ya estaba embarazada, y el hijo de ambos, José Julián, nació ese mismo año.

También bailarina, Imelda adoptó el nombre de Ime Tuñón (con su segundo apellido) para comenzar una carrera como cantante, siendo integrante del grupo Finnix, con una marcada influencia del anime en su imagen. En 2021 lanzaron el sencillo “Atada a un sentimiento” (un cover al éxito de Miguel Mateos de 1988), pero diversos problemas causaron que al año siguiente la agrupación se separara, por lo que ella continuó en plan solista.

En sus redes sociales Julián no dejaba de referirse a Imelda como el amor de su vida, y para ejemplo está el mensaje que escribió junto a una foto publicada en noviembre del año pasado: “Hoy hace 9 años tomé la mejor decisión de mi vida, pedirle a la mujer mas hermosa que he conocido que fuera mi novia. No cambiaría un segundo de este hermoso viaje por todos los tesoros del mundo. Te amo @imetunon desde el principio hasta el final. Eres y siempre serás mi único amor”.

En su cuenta de Instagram Imelda Garza no dejaba de promover su carrera como cantante; la tarde del 9 de abril ella publicó en las historias de esa red social un video que la muestra interpretando un cover del tema “Life’s too short” del grupo de K-pop Aespa. Al parecer ella fue quien encontró sin vida a su esposo y de inmediato se comunicó al 911.

Sigue leyendo: