Esposa de Julián Figueroa se sincera y habla del alcoholismo del hijo de Maribel Guardia | VIDEO

La vida de los hijos de Joan Sebastian no dejan de estar bajo el ojo del huracán. Esta vez volvió a ser el turno del hijo que procreó con Maribel Guardia, Julián Figueroa.

Fue en la más reciente emisión del show de espectáculos, “De Primera Mano”, en donde su esposa, Imelda Tuñón, habló sobre las adicciones con las que ha sido relacionado su marido.

Pues de acuerdo a Imelda, Julián padece de alcoholismo y se sinceró sobre cómo han ido sobrellevando las polémicas alrededor de esta situación, pues le ha traído posibles infidelidades.

Pese a ello, confesó que fue el propio Julián quien, llorando al ver la publicación, le explicó que no supo lo que sucedió ni en el momento en que pasó.

“Sale el periódico, por así decirlo, fue llorando conmigo a decirme, es que no sé cuándo pasó esto, no sé cómo pasó esto, no sé por qué esto, no sé por qué eso, me sentía muy mal. Yo me enojé, claro que me enojé porque me enojo así soy me prendo de inmediato, después del enojo tuve algo de entendimiento porque al final he vivido muchos episodios con él y la depresión es muy fuerte, así que tuve que apoyarlo”.

IMELDA TUÑÓN